https://ria.ru/20250129/vlasti-1996070505.html

Архангельские власти готовят кадровую программу для участников СВО

Архангельские власти готовят кадровую программу для участников СВО - РИА Новости, 29.01.2025

Архангельские власти готовят кадровую программу для участников СВО

Власти Архангельской области готовят кадровую программу для участников СВО "Защитники. Под крылом Архангела", которая будет направлена на привлечение участников РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T11:27:00+03:00

2025-01-29T11:27:00+03:00

2025-01-29T11:27:00+03:00

архангельская область

россия

архангельское

александр цыбульский

сво

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АРХАНГЕЛЬСК, 29 янв – РИА Новости. Власти Архангельской области готовят кадровую программу для участников СВО "Защитники. Под крылом Архангела", которая будет направлена на привлечение участников специальной военной операции к работе в исполнительных и законодательных органах власти, в органах местного самоуправления, организациях коммерческого и некоммерческого секторов, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский. В феврале 2024 года президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию сообщил о запуске в стране специальной кадровой программы "Время героев" для ветеранов специальной военной операции, солдат и офицеров, которые сражаются в действующих частях. На региональном уровне глава государства поручил создать аналогичные проекты. Как сообщил Цыбульский, в Архангельской области стартует подготовка к первому набору кандидатов на участие в кадровой программе, которой дали название "Защитники. Под крылом Архангела". "Благодарю митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия за благословение назвать нашу программу в честь Архангела Михаила – небесного покровителя Архангельска и всех воинов", – написал глава региона в своих аккаунтах в социальных сетях. Цыбульский сообщил, что программа будет направлена на привлечение участников специальной военной операции к работе в исполнительных и законодательных органах власти, в органах местного самоуправления, организациях коммерческого и некоммерческого секторов. "Наши ребята, возвращающиеся с фронта, доказали свою преданность Родине и готовы служить стране, становясь гражданскими людьми. Мы видим своей задачей предоставить им возможности для дальнейшего профессионального развития. Управленческие навыки военнослужащих, проверенное в боях умение достигать результата, принципиальность, твёрдая гражданская позиция, воля и решимость обязательно должны быть востребованы в служении обществу", – считает губернатор Архангельской области. Программа "Защитники. Под крылом Архангела" будет строиться по высоким стандартам развития профессиональных компетенций, добавил губернатор. Финалисты конкурсного отбора пройдут специальную подготовку в Корпоративном университете правительства Архангельской области. Наставниками для участников программы станут члены правительства, главы муниципальных образований и крупнейших компаний региона.

https://ria.ru/20241224/tsybulskiy-1991081147.html

https://ria.ru/20241224/tsybulskiy-1991067303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, архангельское, александр цыбульский, сво