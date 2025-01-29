На Украине насильно мобилизовали экс-замначальника региональной таможни
На Украине насильно мобилизовали бывшего замначальника Буковинской таможни
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Луцке Волынской области на западе Украины насильно мобилизовали бывшего заместителя начальника Буковинской таможни Юрия Терещука, сообщает издание "Страна.ua".
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"Видео силовой мобилизации в Луцке. Мужчина на видео, которого трое сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) насильно запихивают в бусик, – это бывший замначальника Буковинской таможни Юрий Терещук", - говорится в Telegram-канале издания, в котором также размещено соответствующее видео.
По данным издания, задержание произошло возле спортзала, где тренируется Терещук.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.