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На Украине насильно мобилизовали экс-замначальника региональной таможни - РИА Новости, 29.01.2025
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20:29 29.01.2025 (обновлено: 20:55 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/ukraina-1996203596.html
На Украине насильно мобилизовали экс-замначальника региональной таможни
На Украине насильно мобилизовали экс-замначальника региональной таможни - РИА Новости, 29.01.2025
На Украине насильно мобилизовали экс-замначальника региональной таможни
Сотрудники военкомата в Луцке Волынской области на западе Украины насильно мобилизовали бывшего заместителя начальника Буковинской таможни Юрия Терещука,... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T20:29:00+03:00
2025-01-29T20:55:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Луцке Волынской области на западе Украины насильно мобилизовали бывшего заместителя начальника Буковинской таможни Юрия Терещука, сообщает издание "Страна.ua"."Видео силовой мобилизации в Луцке. Мужчина на видео, которого трое сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) насильно запихивают в бусик, – это бывший замначальника Буковинской таможни Юрий Терещук", - говорится в Telegram-канале издания, в котором также размещено соответствующее видео. По данным издания, задержание произошло возле спортзала, где тренируется Терещук. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20250129/vsu-1996090369.html
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Задержание мужчины на Украине в рамках мобилизации
Задержание мужчины на Украине в рамках мобилизации
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в мире, украина, волынская область
В мире, Украина, Волынская область
На Украине насильно мобилизовали экс-замначальника региональной таможни

На Украине насильно мобилизовали бывшего замначальника Буковинской таможни

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Луцке Волынской области на западе Украины насильно мобилизовали бывшего заместителя начальника Буковинской таможни Юрия Терещука, сообщает издание "Страна.ua".
«
"Видео силовой мобилизации в Луцке. Мужчина на видео, которого трое сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) насильно запихивают в бусик, – это бывший замначальника Буковинской таможни Юрий Терещук", - говорится в Telegram-канале издания, в котором также размещено соответствующее видео.
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По данным издания, задержание произошло возле спортзала, где тренируется Терещук.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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