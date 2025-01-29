https://ria.ru/20250129/ukraina-1996035424.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.01.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T06:46:00+03:00
2025-01-29T06:46:00+03:00
2025-01-29T06:46:00+03:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Киевской области сигнал тревоги прозвучал в 05.08 (06.08 мск), в Киеве - в 05.27 (06.27 мск) среды. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250105/ukraina-1992616130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, черниговская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Черниговская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и еще нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу