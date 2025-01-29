https://ria.ru/20250129/trevoga-1996035110.html
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 29.01.2025
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена на территории Белгородской области, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T06:40:00+03:00
2025-01-29T06:40:00+03:00
2025-01-29T06:40:00+03:00
происшествия
белгородская область
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Белгородской области, сообщает ГУМЧС по региону. Опасность атаки БПЛА на территории Белгородской области объявлялась во вторник в 20.10 мск. Ее отменили в среду в 6.18 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область
Происшествия, Белгородская область
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
На всей территории Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА