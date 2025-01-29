https://ria.ru/20250129/tovarooborot-1996069226.html

Товарооборот России и Индии вырос в пять раз

Товарооборот России и Индии вырос в пять раз - РИА Новости, 29.01.2025

Товарооборот России и Индии вырос в пять раз

Объем торговли между Россией и Индией с 2020 года вырос в пять раз и превысил 64 миллиарда долларов, в перспективе до 2030 года лидерами двух стран поставлена... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T11:14:00+03:00

2025-01-29T11:14:00+03:00

2025-01-29T11:15:00+03:00

экономика

россия

индия

российский экспортный центр (рэц)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Объем торговли между Россией и Индией с 2020 года вырос в пять раз и превысил 64 миллиарда долларов, в перспективе до 2030 года лидерами двух стран поставлена цель нарастить товарооборот до 100 миллиардов долларов, рассказал Торговый представитель России в Республике Индия Александр Рыбас в интервью "Базе знаний экспортера" в рамках совместного проекта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) и Минпромторга России "Интервью с Торгпредом"."Посмотреть интервью с Александром Рыбасом можно на сайте РЭЦ. Материал будет полезен бизнесу, планирующему выход на индийский рынок, и поможет найти ответы на основные вопросы: статус торгово-экономических отношений двух стран, перспективные направления сотрудничества, методы продвижения продукции, правила сертификации, культурные особенности коммуникации", - сообщает центр.По словам торгпреда, значительный экспортный потенциал имеют энергетическое, транспортное, металлургическое и горно-шахтное оборудование, электроника, оборудование для очистки воды и сжигания мусора, пищевая и сельскохозяйственная продукция, а также информационные, инжиниринговых, образовательные и другие услуги. Для реализации этих возможностей в Индии работает система поддержки экспорта в лице Торгового представительства, представительства Российского экспортного центра, сельхозатташе и цифрового атташе."В концепции внешней политики Российской Федерации, отмечено, что Россия будет и далее наращивать партнерство с Республикой Индии в целях расширения уровня взаимодействия во всех сферах на взаимовыгодной основе, уделять особое внимание увеличению объемов двусторонних, торговых, инвестиционных и технологических связей, обеспечению их устойчивости. На это, собственно говоря, и нацелена наша работа", - подчеркнул Рыбас."Индийский рынок высококонкурентный, и понимание его специфики - первый шаг, который нужно сделать для успешного старта экспорта. Интервью с Торгпредом поможет разобраться как в общих вопросах, так и в таких тонкостях, которые позволят компаниям создать ту самую "химию", без которой не получится установить долгосрочные и взаимовыгодные отношения с индийскими партнерами", - отметил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов."База знаний экспортера" - это бесплатная мультимедийная библиотека, в которой бизнес может найти более 300 материалов по ключевым вопросам ВЭД: от таможенных правил и обязательных требований к продукции до логистики и онлайн-торговли.

https://ria.ru/20250129/rets-1996056971.html

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индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, индия, российский экспортный центр (рэц), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)