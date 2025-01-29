Бельгия попросила Испанию и Нидерланды выдать подозреваемых в теракте
Бельгия попросила Испанию и Нидерланды выдать подозреваемых в теракте в Брюсселе
© AP Photo / Martin MeissnerБельгийская полиция за оцепленной территорией недалеко от места, где был застрелен предполагаемый тунисский экстремист, обвиняемый в убийствен двух граждан Швеции
© AP Photo / Martin Meissner
Бельгийская полиция за оцепленной территорией недалеко от места, где был застрелен предполагаемый тунисский экстремист, обвиняемый в убийствен двух граждан Швеции. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Прокуратура Бельгии просит у Испании и Нидерландов выдать двух подозреваемых в причастности к нападению на футбольных болельщиков в 2023 году в Брюсселе, сообщили в бельгийском ведомстве.
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"Оба подозреваются в участии в поисках оружия, использованного для данного теракта. Бельгия запросила выдать этих подозреваемых", - сообщили в прокуратуре.
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Ранее сообщалось, что полиция Испании задержала в аэропорту Малаги беглеца, разыскиваемого властями Бельгии за причастность к теракту. До этого в Нидерландах также был задержан подозреваемый в этом преступлении.
Шестнадцатого октября 2023 года 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэд напал с автоматическим оружием в Брюсселе на трех болельщиков, одетых в форму сборной Швеции по футболу. Двое из них скончались, один получил ранения. Власти признали случившееся терактом. Полиция Бельгии позже застрелила подозреваемого в ходе спецоперации в районе Скарбек, где тот проживал. Выяснилось, что нападавший проживал в Бельгии нелегально, власти не приняли мер для его выдворения, несмотря на соответствующее решение.
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