https://ria.ru/20250129/terakt-1996110009.html

Бельгия попросила Испанию и Нидерланды выдать подозреваемых в теракте

Бельгия попросила Испанию и Нидерланды выдать подозреваемых в теракте - РИА Новости, 29.01.2025

Бельгия попросила Испанию и Нидерланды выдать подозреваемых в теракте

Прокуратура Бельгии просит у Испании и Нидерландов выдать двух подозреваемых в причастности к нападению на футбольных болельщиков в 2023 году в Брюсселе,... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T14:24:00+03:00

2025-01-29T14:24:00+03:00

2025-01-29T14:24:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Прокуратура Бельгии просит у Испании и Нидерландов выдать двух подозреваемых в причастности к нападению на футбольных болельщиков в 2023 году в Брюсселе, сообщили в бельгийском ведомстве. "Оба подозреваются в участии в поисках оружия, использованного для данного теракта. Бельгия запросила выдать этих подозреваемых", - сообщили в прокуратуре. Ранее сообщалось, что полиция Испании задержала в аэропорту Малаги беглеца, разыскиваемого властями Бельгии за причастность к теракту. До этого в Нидерландах также был задержан подозреваемый в этом преступлении. Шестнадцатого октября 2023 года 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэд напал с автоматическим оружием в Брюсселе на трех болельщиков, одетых в форму сборной Швеции по футболу. Двое из них скончались, один получил ранения. Власти признали случившееся терактом. Полиция Бельгии позже застрелила подозреваемого в ходе спецоперации в районе Скарбек, где тот проживал. Выяснилось, что нападавший проживал в Бельгии нелегально, власти не приняли мер для его выдворения, несмотря на соответствующее решение.

https://ria.ru/20250117/bajden-1994142340.html

https://ria.ru/20241108/bolelschiki-1982604141.html

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в мире, бельгия, испания, нидерланды