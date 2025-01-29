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В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 29.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:54 29.01.2025 (обновлено: 01:52 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/tatarstan-1996018854.html
В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников
В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 29.01.2025
В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников
В Татарстане объявили опасность атаки дронов, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T00:54:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
безопасность
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Татарстане объявили опасность атаки дронов, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! Республика Татарстан! Опасность атаки беспилотными воздушными судами. Будьте бдительны", — информирует ведомство.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками российские регионы. Силы ПВО успешно их перехватывают.
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россия
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Дарья Буймова
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Татарстан (Татарстан), Безопасность
В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников

МЧС: в Татарстане объявили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Владислав Белогруд | Перейти в медиабанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Владислав Белогруд
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Татарстане объявили опасность атаки дронов, сообщается в приложении МЧС России.
«
"Внимание! Республика Татарстан! Опасность атаки беспилотными воздушными судами. Будьте бдительны", — информирует ведомство.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками российские регионы. Силы ПВО успешно их перехватывают.
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26 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Татарстан (Татарстан)Безопасность
 
 
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