https://ria.ru/20250129/tatarstan-1996018854.html
В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников
В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 29.01.2025
В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников
В Татарстане объявили опасность атаки дронов, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T00:54:00+03:00
2025-01-29T00:54:00+03:00
2025-01-29T01:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
безопасность
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Татарстане объявили опасность атаки дронов, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! Республика Татарстан! Опасность атаки беспилотными воздушными судами. Будьте бдительны", — информирует ведомство.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками российские регионы. Силы ПВО успешно их перехватывают.
https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html
россия
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Татарстан (Татарстан), Безопасность
В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников
МЧС: в Татарстане объявили опасность атаки беспилотников