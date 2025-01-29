https://ria.ru/20250129/tatarstan-1996018854.html

В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников

В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 29.01.2025

В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников

В Татарстане объявили опасность атаки дронов, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T00:54:00+03:00

2025-01-29T00:54:00+03:00

2025-01-29T01:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика татарстан (татарстан)

безопасность

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Татарстане объявили опасность атаки дронов, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! Республика Татарстан! Опасность атаки беспилотными воздушными судами. Будьте бдительны", — информирует ведомство.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками российские регионы. Силы ПВО успешно их перехватывают.

https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), безопасность