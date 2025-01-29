https://ria.ru/20250129/svo-1996139595.html
Новгородцы передали гумпомощь жителям Курской области и бойцам СВО
Новгородцы передали гумпомощь жителям Курской области и бойцам СВО - РИА Новости, 29.01.2025
Новгородцы передали гумпомощь жителям Курской области и бойцам СВО
Новгородцы передали почти 2 тонны гуманитарной помощи для жителей Курской области и бойцов СВО, груз доставил Народный фронт, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T16:16:00+03:00
2025-01-29T16:16:00+03:00
2025-01-29T16:16:00+03:00
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Новгородцы передали почти 2 тонны гуманитарной помощи для жителей Курской области и бойцов СВО, груз доставил Народный фронт, сообщила пресс-служба правительства Новгородской области. Как пояснил руководитель регионального исполкома Народного фронта Евгений Терлецкий, собирали груз жители со всей области, предприниматели, а школьники помогали делать блиндажные свечи. "Новгородцы собрали почти 2 тонны помощи для жителей Курской области и бойцов СВО. Народный фронт уже сегодня доставит мирным жителям и военнослужащим продукты долгого хранения, крупы, одежду, предметы гигиены, консервы от новгородских мясных предприятий и охотников, маскировочные сети от "Дари добро", окопные свечи и реторт-пакеты от "Готовим для СВОих", - говорится в сообщении. Уточняется, что груз сформирован по заявкам и включает также адресные посылки.
https://ria.ru/20250129/svo-1996081888.html
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курская область, новгородская область, сво
Надежные люди, Курская область, Новгородская область, СВО
Новгородцы передали гумпомощь жителям Курской области и бойцам СВО
Новгородцы передали почти 2 тонны гумпомощи жителям Курской области и бойцам СВО
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Новгородцы передали почти 2 тонны гуманитарной помощи для жителей Курской области и бойцов СВО, груз доставил Народный фронт, сообщила пресс-служба правительства Новгородской области.
Как пояснил руководитель регионального исполкома Народного фронта Евгений Терлецкий, собирали груз жители со всей области, предприниматели, а школьники помогали делать блиндажные свечи.
"Новгородцы собрали почти 2 тонны помощи для жителей Курской области и бойцов СВО. Народный фронт уже сегодня доставит мирным жителям и военнослужащим продукты долгого хранения, крупы, одежду, предметы гигиены, консервы от новгородских мясных предприятий и охотников, маскировочные сети от "Дари добро", окопные свечи и реторт-пакеты от "Готовим для СВОих", - говорится в сообщении.
Уточняется, что груз сформирован по заявкам и включает также адресные посылки.