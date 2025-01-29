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Орловский губернатор призвал принять участие в сборе помощи бойцам СВО - РИА Новости, 29.01.2025
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Надежные люди
 
12:18 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/svo-1996081888.html
Орловский губернатор призвал принять участие в сборе помощи бойцам СВО
Орловский губернатор призвал принять участие в сборе помощи бойцам СВО - РИА Новости, 29.01.2025
Орловский губернатор призвал принять участие в сборе помощи бойцам СВО
Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал жителей региона принять участие в марафоне "Вместе с армией Победы!" для сбора средств на гуманитарную... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:18:00+03:00
2025-01-29T12:18:00+03:00
надежные люди
орловская область
андрей клычков
сво
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал жителей региона принять участие в марафоне "Вместе с армией Победы!" для сбора средств на гуманитарную помощь бойцам спецоперации. Как сообщил губернатор в своем Telegram-канале, марафон "Вместе с армией Победы!" призван объединить всех неравнодушных орловчан и помочь централизованно собрать средства на новые гуманитарные грузы военнослужащим. "Деньги пойдут на закупку необходимых вещей по списку ребят – экипировки и одежды, продуктов и медикаментов, дронов и мотоциклов. Только вместе, только всем миром, единым орловским тылом мы справимся. Помните – каждый рубль приближает нашу Победу! Поэтому приглашаю принять участие в нашем марафоне, перейти по QR-коду или воспользоваться банковскими реквизитами и отправить любую сумму в поддержку наших защитников", – написал Клычков. Банковские реквизиты и QR-код для перевода средств Клычков указал в своем Telegram-канале.
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орловская область, андрей клычков, сво
Надежные люди, Орловская область, Андрей Клычков, СВО
Орловский губернатор призвал принять участие в сборе помощи бойцам СВО

Орловский губернатор Клычков призвал принять участие в сборе помощи бойцам СВО

© Мария ДевахинаГубернатор Орловской области Андрей Клычков
Губернатор Орловской области Андрей Клычков - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Мария Девахина
Губернатор Орловской области Андрей Клычков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал жителей региона принять участие в марафоне "Вместе с армией Победы!" для сбора средств на гуманитарную помощь бойцам спецоперации.
Как сообщил губернатор в своем Telegram-канале, марафон "Вместе с армией Победы!" призван объединить всех неравнодушных орловчан и помочь централизованно собрать средства на новые гуманитарные грузы военнослужащим.
"Деньги пойдут на закупку необходимых вещей по списку ребят – экипировки и одежды, продуктов и медикаментов, дронов и мотоциклов. Только вместе, только всем миром, единым орловским тылом мы справимся. Помните – каждый рубль приближает нашу Победу! Поэтому приглашаю принять участие в нашем марафоне, перейти по QR-коду или воспользоваться банковскими реквизитами и отправить любую сумму в поддержку наших защитников", – написал Клычков.
Банковские реквизиты и QR-код для перевода средств Клычков указал в своем Telegram-канале.
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Надежные людиОрловская областьАндрей КлычковСВО
 
 
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