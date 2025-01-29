Курортам Ставрополья требуется расширение туристической инфраструктуры
Владимиров: нужно расширить туристическую инфраструктуру курортов Ставрополья
© Фото : Пресс-служба правительства Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
© Фото : Пресс-служба правительства Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Курорты Ставропольского края имеют все для оздоровления жителей России, но для того, чтобы удовлетворить потребности всех желающих отдохнуть на Кавминводах, необходимо расширять санаторную и туристическую инфраструктуру, что, в свою очередь, требует изменений на законодательном уровне, заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
В среду руководитель края принял участие в заседании Совета Федерации, выступив в рамках "Часа субъекта РФ".
"В агломерации Кавказских минеральных вод живет миллион человек. Наша главная цель – дать людям работу с помощью нашего бальнеологического потенциала. Сегодня в наших санаториях круглогодично оздоравливаются не только россияне, но и порядка 300 тысяч иностранных туристов. Для наших жителей такой высокий спрос на курорты Ставрополья – это возможность иметь достойную зарплату и достойно жить. А для жителей страны – это возможность сохранять свое здоровье. Не секрет, что в Советском Союзе при тяжелых заболеваниях или для поправки здоровья давали так называемую курсовку в санаторий на 27 дней или на 21 день. Сейчас к нам едут не только по путевкам, но и сами, и возвращения в наши санатории доходят до 21 раза! То есть, человек из года в год приезжает именно к нам – в наши санатории, чтобы быть здоровым", - рассказал губернатор региона.
Он подчеркнул, что на Ставрополье для этого есть все возможности.
"Нарзан, целебная грязь, воздух – все природные условия у нас есть. Есть широкая сеть санаторно-курортного обслуживания, красивые виды, красивые туробъекты, в том числе и благодаря поддержке на федеральном уровне", - отметил Владимиров.