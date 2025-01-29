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Курортам Ставрополья требуется расширение туристической инфраструктуры - РИА Новости, 29.01.2025
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Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
18:06 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/stavropole-1996181023.html
Курортам Ставрополья требуется расширение туристической инфраструктуры
Курортам Ставрополья требуется расширение туристической инфраструктуры - РИА Новости, 29.01.2025
Курортам Ставрополья требуется расширение туристической инфраструктуры
Курорты Ставропольского края имеют все для оздоровления жителей России, но для того, чтобы удовлетворить потребности всех желающих отдохнуть на Кавминводах,... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T18:06:00+03:00
2025-01-29T18:06:00+03:00
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владимир владимиров
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Курорты Ставропольского края имеют все для оздоровления жителей России, но для того, чтобы удовлетворить потребности всех желающих отдохнуть на Кавминводах, необходимо расширять санаторную и туристическую инфраструктуру, что, в свою очередь, требует изменений на законодательном уровне, заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. В среду руководитель края принял участие в заседании Совета Федерации, выступив в рамках "Часа субъекта РФ". "В агломерации Кавказских минеральных вод живет миллион человек. Наша главная цель – дать людям работу с помощью нашего бальнеологического потенциала. Сегодня в наших санаториях круглогодично оздоравливаются не только россияне, но и порядка 300 тысяч иностранных туристов. Для наших жителей такой высокий спрос на курорты Ставрополья – это возможность иметь достойную зарплату и достойно жить. А для жителей страны – это возможность сохранять свое здоровье. Не секрет, что в Советском Союзе при тяжелых заболеваниях или для поправки здоровья давали так называемую курсовку в санаторий на 27 дней или на 21 день. Сейчас к нам едут не только по путевкам, но и сами, и возвращения в наши санатории доходят до 21 раза! То есть, человек из года в год приезжает именно к нам – в наши санатории, чтобы быть здоровым", - рассказал губернатор региона. Он подчеркнул, что на Ставрополье для этого есть все возможности. "Нарзан, целебная грязь, воздух – все природные условия у нас есть. Есть широкая сеть санаторно-курортного обслуживания, красивые виды, красивые туробъекты, в том числе и благодаря поддержке на федеральном уровне", - отметил Владимиров.
https://ria.ru/20250129/stavropole-1996175852.html
https://ria.ru/20250129/stavropole-1996128158.html
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ставропольский край, россия, владимир владимиров, совет федерации рф
Ставропольский край, Ставропольский край, Россия, Владимир Владимиров, Совет Федерации РФ
Курортам Ставрополья требуется расширение туристической инфраструктуры

Владимиров: нужно расширить туристическую инфраструктуру курортов Ставрополья

© Фото : Пресс-служба правительства Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Курорты Ставропольского края имеют все для оздоровления жителей России, но для того, чтобы удовлетворить потребности всех желающих отдохнуть на Кавминводах, необходимо расширять санаторную и туристическую инфраструктуру, что, в свою очередь, требует изменений на законодательном уровне, заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
В среду руководитель края принял участие в заседании Совета Федерации, выступив в рамках "Часа субъекта РФ".
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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"В агломерации Кавказских минеральных вод живет миллион человек. Наша главная цель – дать людям работу с помощью нашего бальнеологического потенциала. Сегодня в наших санаториях круглогодично оздоравливаются не только россияне, но и порядка 300 тысяч иностранных туристов. Для наших жителей такой высокий спрос на курорты Ставрополья – это возможность иметь достойную зарплату и достойно жить. А для жителей страны – это возможность сохранять свое здоровье. Не секрет, что в Советском Союзе при тяжелых заболеваниях или для поправки здоровья давали так называемую курсовку в санаторий на 27 дней или на 21 день. Сейчас к нам едут не только по путевкам, но и сами, и возвращения в наши санатории доходят до 21 раза! То есть, человек из года в год приезжает именно к нам – в наши санатории, чтобы быть здоровым", - рассказал губернатор региона.
Он подчеркнул, что на Ставрополье для этого есть все возможности.
"Нарзан, целебная грязь, воздух – все природные условия у нас есть. Есть широкая сеть санаторно-курортного обслуживания, красивые виды, красивые туробъекты, в том числе и благодаря поддержке на федеральном уровне", - отметил Владимиров.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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Ставропольский крайСтавропольский крайРоссияВладимир ВладимировСовет Федерации РФ
 
 
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