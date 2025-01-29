https://ria.ru/20250129/stavropole-1996181023.html

Курортам Ставрополья требуется расширение туристической инфраструктуры

Курортам Ставрополья требуется расширение туристической инфраструктуры - РИА Новости, 29.01.2025

Курортам Ставрополья требуется расширение туристической инфраструктуры

Курорты Ставропольского края имеют все для оздоровления жителей России, но для того, чтобы удовлетворить потребности всех желающих отдохнуть на Кавминводах,... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T18:06:00+03:00

2025-01-29T18:06:00+03:00

2025-01-29T18:06:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Курорты Ставропольского края имеют все для оздоровления жителей России, но для того, чтобы удовлетворить потребности всех желающих отдохнуть на Кавминводах, необходимо расширять санаторную и туристическую инфраструктуру, что, в свою очередь, требует изменений на законодательном уровне, заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. В среду руководитель края принял участие в заседании Совета Федерации, выступив в рамках "Часа субъекта РФ". "В агломерации Кавказских минеральных вод живет миллион человек. Наша главная цель – дать людям работу с помощью нашего бальнеологического потенциала. Сегодня в наших санаториях круглогодично оздоравливаются не только россияне, но и порядка 300 тысяч иностранных туристов. Для наших жителей такой высокий спрос на курорты Ставрополья – это возможность иметь достойную зарплату и достойно жить. А для жителей страны – это возможность сохранять свое здоровье. Не секрет, что в Советском Союзе при тяжелых заболеваниях или для поправки здоровья давали так называемую курсовку в санаторий на 27 дней или на 21 день. Сейчас к нам едут не только по путевкам, но и сами, и возвращения в наши санатории доходят до 21 раза! То есть, человек из года в год приезжает именно к нам – в наши санатории, чтобы быть здоровым", - рассказал губернатор региона. Он подчеркнул, что на Ставрополье для этого есть все возможности. "Нарзан, целебная грязь, воздух – все природные условия у нас есть. Есть широкая сеть санаторно-курортного обслуживания, красивые виды, красивые туробъекты, в том числе и благодаря поддержке на федеральном уровне", - отметил Владимиров.

https://ria.ru/20250129/stavropole-1996175852.html

https://ria.ru/20250129/stavropole-1996128158.html

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ставропольский край, россия, владимир владимиров, совет федерации рф