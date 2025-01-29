Импортозамещение и экспорт: глава Ставрополья – о векторах развития АПК
Глава Ставрополья Владимиров рассказал о векторах развития АПК в регионе
© Фото : Официальный сайт Губернатора Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Скотоводство, растениеводство, производство тонкорунной шерсти: губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выделил наиболее значимые на сегодняшний день направления развития региона в области сельского хозяйства.
Об этом он рассказал журналистам по итогам своего выступления на заседании Совета Федерации в рамках "Часа субъекта РФ".
"Аграрный вопрос для нас важнейший, так как мы являемся одной из житниц страны. В частности, для Ставропольского края очень важен вопрос передачи полномочий по землям сельхозназначения – мы очень большие противники этого, потому что понимаем, как это затянет все наши внутренние процедуры. Этот вопрос мы обсуждали с аграрным комитетом Совфеда в числе первых. Следующий вопрос был связан с поддержкой производства у нас в регионе тонкорунной шерсти. И в проект постановления сегодня вошли вопросы поддержки как племенного, так и промышленного производства", - поделился губернатор.
Он подчеркнул, что на Ставрополье активно развивают растениеводство, растет экспорт сельхозпродукции.
"Еще недавно у нас было очень мало площадей и посадок овощей закрытого грунта. Мы это направление выбрали и развиваем. Благодаря президентским национальным проектам 2018 года, в частности, проекту, направленному на развитие экспорта, и поддержке федерального центра, мы довели экспорт сельхозпродукции до миллиарда долларов. Сегодня мы одни из весомых поставщиков сельхозпродукции за рубеж в России. В число самых крупных потребителей наших продуктов входит 25 стран. А вообще дороги для закупки нашей сельхозпродукции на данный момент проложили уже 72 страны. И они продолжают нарабатывать взаимовыгодные связи с нашим регионом. Так что экспорт у нас на высоком уровне", - заверил Владимиров.
В целом же, подытожил он, в производстве продукции агропрома, включая злаковые, свеклу, кукурузу, край ориентируется на импортозамещение и укрепление продовольственной безопасности страны.
Владимиров рассказал о кадровых проектах для участников СВО на Ставрополье
17 декабря 2024, 19:57