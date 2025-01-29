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Импортозамещение и экспорт: глава Ставрополья – о векторах развития АПК - РИА Новости, 29.01.2025
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Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
17:42 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/stavropole-1996175852.html
Импортозамещение и экспорт: глава Ставрополья – о векторах развития АПК
Импортозамещение и экспорт: глава Ставрополья – о векторах развития АПК - РИА Новости, 29.01.2025
Импортозамещение и экспорт: глава Ставрополья – о векторах развития АПК
Скотоводство, растениеводство, производство тонкорунной шерсти: губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выделил наиболее значимые на сегодняшний... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T17:42:00+03:00
2025-01-29T17:42:00+03:00
ставропольский край
ставропольский край
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владимир владимиров
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Скотоводство, растениеводство, производство тонкорунной шерсти: губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выделил наиболее значимые на сегодняшний день направления развития региона в области сельского хозяйства. Об этом он рассказал журналистам по итогам своего выступления на заседании Совета Федерации в рамках "Часа субъекта РФ". "Аграрный вопрос для нас важнейший, так как мы являемся одной из житниц страны. В частности, для Ставропольского края очень важен вопрос передачи полномочий по землям сельхозназначения – мы очень большие противники этого, потому что понимаем, как это затянет все наши внутренние процедуры. Этот вопрос мы обсуждали с аграрным комитетом Совфеда в числе первых. Следующий вопрос был связан с поддержкой производства у нас в регионе тонкорунной шерсти. И в проект постановления сегодня вошли вопросы поддержки как племенного, так и промышленного производства", - поделился губернатор. Он подчеркнул, что на Ставрополье активно развивают растениеводство, растет экспорт сельхозпродукции. "Еще недавно у нас было очень мало площадей и посадок овощей закрытого грунта. Мы это направление выбрали и развиваем. Благодаря президентским национальным проектам 2018 года, в частности, проекту, направленному на развитие экспорта, и поддержке федерального центра, мы довели экспорт сельхозпродукции до миллиарда долларов. Сегодня мы одни из весомых поставщиков сельхозпродукции за рубеж в России. В число самых крупных потребителей наших продуктов входит 25 стран. А вообще дороги для закупки нашей сельхозпродукции на данный момент проложили уже 72 страны. И они продолжают нарабатывать взаимовыгодные связи с нашим регионом. Так что экспорт у нас на высоком уровне", - заверил Владимиров. В целом же, подытожил он, в производстве продукции агропрома, включая злаковые, свеклу, кукурузу, край ориентируется на импортозамещение и укрепление продовольственной безопасности страны.
https://ria.ru/20250129/stavropole-1996128158.html
https://ria.ru/20241217/svo-1989784792.html
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ставропольский край, россия, владимир владимиров, совет федерации рф
Ставропольский край, Ставропольский край, Россия, Владимир Владимиров, Совет Федерации РФ
Импортозамещение и экспорт: глава Ставрополья – о векторах развития АПК

Глава Ставрополья Владимиров рассказал о векторах развития АПК в регионе

© Фото : Официальный сайт Губернатора Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : Официальный сайт Губернатора Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Скотоводство, растениеводство, производство тонкорунной шерсти: губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выделил наиболее значимые на сегодняшний день направления развития региона в области сельского хозяйства.
Об этом он рассказал журналистам по итогам своего выступления на заседании Совета Федерации в рамках "Часа субъекта РФ".
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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"Аграрный вопрос для нас важнейший, так как мы являемся одной из житниц страны. В частности, для Ставропольского края очень важен вопрос передачи полномочий по землям сельхозназначения – мы очень большие противники этого, потому что понимаем, как это затянет все наши внутренние процедуры. Этот вопрос мы обсуждали с аграрным комитетом Совфеда в числе первых. Следующий вопрос был связан с поддержкой производства у нас в регионе тонкорунной шерсти. И в проект постановления сегодня вошли вопросы поддержки как племенного, так и промышленного производства", - поделился губернатор.
Он подчеркнул, что на Ставрополье активно развивают растениеводство, растет экспорт сельхозпродукции.
"Еще недавно у нас было очень мало площадей и посадок овощей закрытого грунта. Мы это направление выбрали и развиваем. Благодаря президентским национальным проектам 2018 года, в частности, проекту, направленному на развитие экспорта, и поддержке федерального центра, мы довели экспорт сельхозпродукции до миллиарда долларов. Сегодня мы одни из весомых поставщиков сельхозпродукции за рубеж в России. В число самых крупных потребителей наших продуктов входит 25 стран. А вообще дороги для закупки нашей сельхозпродукции на данный момент проложили уже 72 страны. И они продолжают нарабатывать взаимовыгодные связи с нашим регионом. Так что экспорт у нас на высоком уровне", - заверил Владимиров.
В целом же, подытожил он, в производстве продукции агропрома, включая злаковые, свеклу, кукурузу, край ориентируется на импортозамещение и укрепление продовольственной безопасности страны.
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