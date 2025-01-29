https://ria.ru/20250129/stavropole-1996175852.html

Импортозамещение и экспорт: глава Ставрополья – о векторах развития АПК

Импортозамещение и экспорт: глава Ставрополья – о векторах развития АПК - РИА Новости, 29.01.2025

Импортозамещение и экспорт: глава Ставрополья – о векторах развития АПК

Скотоводство, растениеводство, производство тонкорунной шерсти: губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выделил наиболее значимые на сегодняшний... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T17:42:00+03:00

2025-01-29T17:42:00+03:00

2025-01-29T17:42:00+03:00

ставропольский край

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Скотоводство, растениеводство, производство тонкорунной шерсти: губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выделил наиболее значимые на сегодняшний день направления развития региона в области сельского хозяйства. Об этом он рассказал журналистам по итогам своего выступления на заседании Совета Федерации в рамках "Часа субъекта РФ". "Аграрный вопрос для нас важнейший, так как мы являемся одной из житниц страны. В частности, для Ставропольского края очень важен вопрос передачи полномочий по землям сельхозназначения – мы очень большие противники этого, потому что понимаем, как это затянет все наши внутренние процедуры. Этот вопрос мы обсуждали с аграрным комитетом Совфеда в числе первых. Следующий вопрос был связан с поддержкой производства у нас в регионе тонкорунной шерсти. И в проект постановления сегодня вошли вопросы поддержки как племенного, так и промышленного производства", - поделился губернатор. Он подчеркнул, что на Ставрополье активно развивают растениеводство, растет экспорт сельхозпродукции. "Еще недавно у нас было очень мало площадей и посадок овощей закрытого грунта. Мы это направление выбрали и развиваем. Благодаря президентским национальным проектам 2018 года, в частности, проекту, направленному на развитие экспорта, и поддержке федерального центра, мы довели экспорт сельхозпродукции до миллиарда долларов. Сегодня мы одни из весомых поставщиков сельхозпродукции за рубеж в России. В число самых крупных потребителей наших продуктов входит 25 стран. А вообще дороги для закупки нашей сельхозпродукции на данный момент проложили уже 72 страны. И они продолжают нарабатывать взаимовыгодные связи с нашим регионом. Так что экспорт у нас на высоком уровне", - заверил Владимиров. В целом же, подытожил он, в производстве продукции агропрома, включая злаковые, свеклу, кукурузу, край ориентируется на импортозамещение и укрепление продовольственной безопасности страны.

https://ria.ru/20250129/stavropole-1996128158.html

https://ria.ru/20241217/svo-1989784792.html

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ставропольский край, россия, владимир владимиров, совет федерации рф