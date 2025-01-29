https://ria.ru/20250129/stavropole-1996128158.html

В Совфеде одобрили инициативы Ставрополья по развитию региона

В Совфеде одобрили инициативы Ставрополья по развитию региона - РИА Новости, 29.01.2025

В Совфеде одобрили инициативы Ставрополья по развитию региона

Совет Федерации РФ в среду одобрил и принял инициативы и предложения команды Ставропольского края по развитию региона, сообщил представителям СМИ губернатор... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T15:45:00+03:00

2025-01-29T15:45:00+03:00

2025-01-29T16:17:00+03:00

ставропольский край

владимир владимиров

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Совет Федерации РФ в среду одобрил и принял инициативы и предложения команды Ставропольского края по развитию региона, сообщил представителям СМИ губернатор Владимир Владимиров. Заявление прозвучало по итогам его выступления на заседании Совфеда в рамках "часа субъекта РФ". "Совет Федерации на протяжении всего месяца рассматривал заявленные нами актуальные вопросы социально-экономического развития региона. Наши специалисты плотно работали с комитетами Совфеда, а 21 января сюда приехала моя команда, и мы уже детально проговорили каждый вопрос. И могу сказать, что все наши вопросы рассмотрены, а предложения приняты. Замечу также, что это общие проблемы и задачи для всех субъектов Российской Федерации", - подчеркнул Владимиров. Он также коротко обозначил ряд особо значимых для региона тем, вынесенных на повестку Дней Ставропольского края в Совфеде РФ. "Нам необходимо развитие ЖКХ. Сети ветшают, люди жалуются, и этот вопрос вошел в план финансирования – наше предложение по инфраструктурному сбору сегодня находится в проработке и с правительством, и с Советом Федерации, и с Госдумой. Другой важный вопрос – это поддержка курортов Ставрополья. В частности, мы проговаривали на заседании Комитета по экономическим вопросам все, что связано с дальнейшим продвижением нашей инициативы по созданию четырех зон развития Кавказских Минеральных Вод, а также специальных экономических зон с туристическим уклоном для строительства санаторий и гостиниц. Здесь мы тоже получили полную поддержку", - рассказал глава Ставрополья. Отдельно он коснулся аграрного вопроса, импортозамещения в данной сфере и укрепления продовольственной безопасности.

https://ria.ru/20241217/svo-1989784792.html

https://ria.ru/20241213/vladimirov-1988837948.html

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владимир владимиров, совет федерации рф, госдума рф, ставропольский край