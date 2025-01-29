https://ria.ru/20250129/spetsoperatsiya-1996177744.html

Спецоперация, 29 января: ВС России освободили Новоелизаветовку в ДНР

Спецоперация, 29 января: ВС России освободили Новоелизаветовку в ДНР - РИА Новости, 29.01.2025

Спецоперация, 29 января: ВС России освободили Новоелизаветовку в ДНР

Российские войска взяли под контроль Новоелизаветовку в Донбассе, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления "Южной"... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T17:51:00+03:00

2025-01-29T17:51:00+03:00

2025-01-29T17:51:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Новоелизаветовку в Донбассе, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления "Южной" группировки войск, украинский дрон атаковал дом в поселке Разумное Белгородского района, погибли мать и двухлетний ребенок. ВС России взяли под контроль Новоелизаветовку в ДНРРоссийские войска взяли под контроль населенный пункт Новоелизаветовка в Донбассе, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки составили до 1305 человек. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения и местам сборки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Средствами ПВО сбиты 165 беспилотников. ВСУ потеряли более 420 военных в Курской областиЗа сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 420 военнослужащих, уничтожены три танка, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также семь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов, один военнослужащий ВСУ сдался в плен. Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 55 900 военнослужащих, 325 танков. ПВО сбила за сутки 108 БПЛА над территорией РоссииРоссийские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников над Курской областью, 27 – над Брянской, 11 – над Смоленской, 7 – над Тверской, 4 – над Белгородской, 3 – над Нижегородской, 3 – над Калужской, по 1 – над Ростовской и Ленинградской областями, сообщило Минобороны РФ. С 10.05 до 11.40 мск были уничтожены еще два БПЛА над Курской и Мурманской областями. Около 15.10 мск были сбиты еще два украинских дрона над Белгородской областью. Дрон ВСУ атаковал дом в белгородском поселке Разумное, погибли мама и ребенокУкраинский дрон атаковал частный дом в поселке Разумное Белгородского района, погибли мать и двухлетний ребенок, отец и второй ребенок ранены, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что в результате атаки дом частично разрушен, требуется экспертиза. Бойцы самообороны осуществляют охрану дома, уточнил глава области. Обломки БПЛА упали на территории "СИБУР-Кстово" в Нижегородской областиОбломки беспилотника упали на территории предприятия "СИБУР-Кстово" в Нижегородской области, пожар тушат, пострадавших нет, сообщила пресс-служба завода. В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что обломки беспилотника, упавшие при отражении атаки, вызвали возгорание в Кстовской промзоне Нижегородской области, но не сообщил название предприятия. "СИБУР-Кстово" - производственная площадка СИБУРа, расположенная в Кстово Нижегородской области. Предприятие выпускает этилен, пропилен, бензол и другие нефтехимические продукты. Белоусов провел совещание на пункте управления группировки "Юг"Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления "Южной" группировки войск, где заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Санчика по текущей обстановке, сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что министру показали современные роботизированные комплексы различного назначения, используемые как для доставки материально-технических средств на передовой, так и для нанесения огневого поражения противнику с применением боевых модулей, устанавливаемых на них. "Кроме того, Андрей Белоусов ознакомился с ходом работ в подразделениях, где осуществляется модернизация, обслуживание и ремонт беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов, быстросборных мобильных платформ, а также вооружения и военной техники", - отметили в Минобороны. Глава ведомства поблагодарил командный состав подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил государственные награды отличившимся военнослужащим, проявившим мужество и героизм. Бригада ВСУ, оборонявшая Великую Новоселку, перестала существоватьУкраинская 110-я бригада, оборонявшая Великую Новоселку в ДНР, была полностью уничтожена, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "Если говорить о Великой Новоселке, контроль за населенным пунктом сейчас за нашими силами. В самом населенном пункте прежде всего размещалась механизированная 110-я бригада ВСУ, которая на данный момент считается уничтоженной, потому что, по большому счету, когда подразделение теряет до 60-70% личного состава, сил и средств, оно считается уничтоженным полностью. Здесь произошло именно так", - заявил Гагин РИА Новости. По его словам, бригада попала в "котел" в Великой Новоселке и понесла большие потери в ходе штурма ВС РФ, в результате чего фактически "перестала существовать".

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https://ria.ru/20250129/vs-1996096742.html

https://ria.ru/20250129/spetsoperatsiya-1996036275.html

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