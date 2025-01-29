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Спецоперация, 29 января: ВС России освободили Новоелизаветовку в ДНР - РИА Новости, 29.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:51 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/spetsoperatsiya-1996177744.html
Спецоперация, 29 января: ВС России освободили Новоелизаветовку в ДНР
Спецоперация, 29 января: ВС России освободили Новоелизаветовку в ДНР - РИА Новости, 29.01.2025
Спецоперация, 29 января: ВС России освободили Новоелизаветовку в ДНР
Российские войска взяли под контроль Новоелизаветовку в Донбассе, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления "Южной"... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T17:51:00+03:00
2025-01-29T17:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
андрей белоусов
ян гагин
вячеслав гладков
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Новоелизаветовку в Донбассе, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления "Южной" группировки войск, украинский дрон атаковал дом в поселке Разумное Белгородского района, погибли мать и двухлетний ребенок. ВС России взяли под контроль Новоелизаветовку в ДНРРоссийские войска взяли под контроль населенный пункт Новоелизаветовка в Донбассе, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки составили до 1305 человек. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения и местам сборки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Средствами ПВО сбиты 165 беспилотников. ВСУ потеряли более 420 военных в Курской областиЗа сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 420 военнослужащих, уничтожены три танка, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также семь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов, один военнослужащий ВСУ сдался в плен. Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 55 900 военнослужащих, 325 танков. ПВО сбила за сутки 108 БПЛА над территорией РоссииРоссийские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников над Курской областью, 27 – над Брянской, 11 – над Смоленской, 7 – над Тверской, 4 – над Белгородской, 3 – над Нижегородской, 3 – над Калужской, по 1 – над Ростовской и Ленинградской областями, сообщило Минобороны РФ. С 10.05 до 11.40 мск были уничтожены еще два БПЛА над Курской и Мурманской областями. Около 15.10 мск были сбиты еще два украинских дрона над Белгородской областью. Дрон ВСУ атаковал дом в белгородском поселке Разумное, погибли мама и ребенокУкраинский дрон атаковал частный дом в поселке Разумное Белгородского района, погибли мать и двухлетний ребенок, отец и второй ребенок ранены, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что в результате атаки дом частично разрушен, требуется экспертиза. Бойцы самообороны осуществляют охрану дома, уточнил глава области. Обломки БПЛА упали на территории "СИБУР-Кстово" в Нижегородской областиОбломки беспилотника упали на территории предприятия "СИБУР-Кстово" в Нижегородской области, пожар тушат, пострадавших нет, сообщила пресс-служба завода. В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что обломки беспилотника, упавшие при отражении атаки, вызвали возгорание в Кстовской промзоне Нижегородской области, но не сообщил название предприятия. "СИБУР-Кстово" - производственная площадка СИБУРа, расположенная в Кстово Нижегородской области. Предприятие выпускает этилен, пропилен, бензол и другие нефтехимические продукты. Белоусов провел совещание на пункте управления группировки "Юг"Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления "Южной" группировки войск, где заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Санчика по текущей обстановке, сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что министру показали современные роботизированные комплексы различного назначения, используемые как для доставки материально-технических средств на передовой, так и для нанесения огневого поражения противнику с применением боевых модулей, устанавливаемых на них. "Кроме того, Андрей Белоусов ознакомился с ходом работ в подразделениях, где осуществляется модернизация, обслуживание и ремонт беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов, быстросборных мобильных платформ, а также вооружения и военной техники", - отметили в Минобороны. Глава ведомства поблагодарил командный состав подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил государственные награды отличившимся военнослужащим, проявившим мужество и героизм. Бригада ВСУ, оборонявшая Великую Новоселку, перестала существоватьУкраинская 110-я бригада, оборонявшая Великую Новоселку в ДНР, была полностью уничтожена, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "Если говорить о Великой Новоселке, контроль за населенным пунктом сейчас за нашими силами. В самом населенном пункте прежде всего размещалась механизированная 110-я бригада ВСУ, которая на данный момент считается уничтоженной, потому что, по большому счету, когда подразделение теряет до 60-70% личного состава, сил и средств, оно считается уничтоженным полностью. Здесь произошло именно так", - заявил Гагин РИА Новости. По его словам, бригада попала в "котел" в Великой Новоселке и понесла большие потери в ходе штурма ВС РФ, в результате чего фактически "перестала существовать".
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андрей белоусов, ян гагин, вячеслав гладков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Андрей Белоусов, Ян Гагин, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина

Спецоперация, 29 января: ВС России освободили Новоелизаветовку в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Новоелизаветовку в Донбассе, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления "Южной" группировки войск, украинский дрон атаковал дом в поселке Разумное Белгородского района, погибли мать и двухлетний ребенок.

ВС России взяли под контроль Новоелизаветовку в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Новоелизаветовка в Донбассе, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки составили до 1305 человек. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения и местам сборки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Средствами ПВО сбиты 165 беспилотников.
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Вчера, 15:44

ВСУ потеряли более 420 военных в Курской области

За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 420 военнослужащих, уничтожены три танка, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также семь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов, один военнослужащий ВСУ сдался в плен. Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 55 900 военнослужащих, 325 танков.

ПВО сбила за сутки 108 БПЛА над территорией России

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников над Курской областью, 27 – над Брянской, 11 – над Смоленской, 7 – над Тверской, 4 – над Белгородской, 3 – над Нижегородской, 3 – над Калужской, по 1 – над Ростовской и Ленинградской областями, сообщило Минобороны РФ. С 10.05 до 11.40 мск были уничтожены еще два БПЛА над Курской и Мурманской областями. Около 15.10 мск были сбиты еще два украинских дрона над Белгородской областью.

Дрон ВСУ атаковал дом в белгородском поселке Разумное, погибли мама и ребенок

Украинский дрон атаковал частный дом в поселке Разумное Белгородского района, погибли мать и двухлетний ребенок, отец и второй ребенок ранены, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он добавил, что в результате атаки дом частично разрушен, требуется экспертиза. Бойцы самообороны осуществляют охрану дома, уточнил глава области.
Кадры из микрорайона Северный в Часовом Яре, который находится под контролем военных ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Большая часть Северного в Часовом Яре находится под контролем ВС России
Вчера, 13:25

Обломки БПЛА упали на территории "СИБУР-Кстово" в Нижегородской области

Обломки беспилотника упали на территории предприятия "СИБУР-Кстово" в Нижегородской области, пожар тушат, пострадавших нет, сообщила пресс-служба завода.
В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что обломки беспилотника, упавшие при отражении атаки, вызвали возгорание в Кстовской промзоне Нижегородской области, но не сообщил название предприятия.
"СИБУР-Кстово" - производственная площадка СИБУРа, расположенная в Кстово Нижегородской области. Предприятие выпускает этилен, пропилен, бензол и другие нефтехимические продукты.

Белоусов провел совещание на пункте управления группировки "Юг"

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления "Южной" группировки войск, где заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Санчика по текущей обстановке, сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что министру показали современные роботизированные комплексы различного назначения, используемые как для доставки материально-технических средств на передовой, так и для нанесения огневого поражения противнику с применением боевых модулей, устанавливаемых на них.
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Марочко рассказал о попытках ВСУ контратаковать позиции ВС России
Вчера, 07:11
"Кроме того, Андрей Белоусов ознакомился с ходом работ в подразделениях, где осуществляется модернизация, обслуживание и ремонт беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов, быстросборных мобильных платформ, а также вооружения и военной техники", - отметили в Минобороны.
Глава ведомства поблагодарил командный состав подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил государственные награды отличившимся военнослужащим, проявившим мужество и героизм.

Бригада ВСУ, оборонявшая Великую Новоселку, перестала существовать

Украинская 110-я бригада, оборонявшая Великую Новоселку в ДНР, была полностью уничтожена, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
"Если говорить о Великой Новоселке, контроль за населенным пунктом сейчас за нашими силами. В самом населенном пункте прежде всего размещалась механизированная 110-я бригада ВСУ, которая на данный момент считается уничтоженной, потому что, по большому счету, когда подразделение теряет до 60-70% личного состава, сил и средств, оно считается уничтоженным полностью. Здесь произошло именно так", - заявил Гагин РИА Новости.
По его словам, бригада попала в "котел" в Великой Новоселке и понесла большие потери в ходе штурма ВС РФ, в результате чего фактически "перестала существовать".
Освобожденная группировкой войск Восток Великая Новоселка в ДНР (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Рогов рассказал, как ВСУ маскировались при освобождении Великой Новоселки
Вчера, 16:12
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей БелоусовЯн ГагинВячеслав ГладковВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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