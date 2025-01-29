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Группа российских военных вышла в тыл украинских боевиков - РИА Новости, 29.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:18 29.01.2025 (обновлено: 02:21 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/spetsoperatsiya-1996017130.html
Группа российских военных вышла в тыл украинских боевиков
Группа российских военных вышла в тыл украинских боевиков - РИА Новости, 29.01.2025
Группа российских военных вышла в тыл украинских боевиков
Группа российских военных под руководством капитана Виктора Шалдина, вышла в тыл украинских боевиков и обеспечила прибытие колонны в заданный район без потерь,... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T00:18:00+03:00
2025-01-29T02:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Группа российских военных под руководством капитана Виктора Шалдина, вышла в тыл украинских боевиков и обеспечила прибытие колонны в заданный район без потерь, сообщили в Минобороны."Капитан Виктор Шалдин, руководя группой российских военнослужащих, выполнял боевую задачу по поиску вооруженных формирований противника в заданном районе. Продвигаясь по местности, Виктор обнаружил вооруженную группу украинских боевиков, готовящих засаду на предполагаемом пути следования колонны ВС РФ. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Виктор принял решение атаковать врага первым. Шалдин вместе со своей группой, совершив маневр и используя неровности местности, скрытно вышли в тыл боевиков и, застигнув противника врасплох, уничтожили часть живой силы и технику врага", — рассказали в ведомстве.Отмечается, что внезапные и решительные действия российских военнослужащих не позволили противнику перестроиться в боевой порядок для отражения атаки. Понеся потери, врагу пришлось отступить."Смелые и решительные действия капитана Шалдина позволили сорвать готовящуюся засаду, а также обеспечили прибытие колонны в заданный район без потерь", — заключили в министерстве.Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что потери ВСУ на разных направлениях за сутки составили до 1330 военнослужащих. Кроме того, Украина лишилась трех танков.
https://ria.ru/20250128/svo-1995917831.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Группа российских военных вышла в тыл украинских боевиков

Группа российских военных вышла в тыл ВСУ и обеспечила прибытие колонны

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Группа российских военных под руководством капитана Виктора Шалдина, вышла в тыл украинских боевиков и обеспечила прибытие колонны в заданный район без потерь, сообщили в Минобороны.
"Капитан Виктор Шалдин, руководя группой российских военнослужащих, выполнял боевую задачу по поиску вооруженных формирований противника в заданном районе. Продвигаясь по местности, Виктор обнаружил вооруженную группу украинских боевиков, готовящих засаду на предполагаемом пути следования колонны ВС РФ. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Виктор принял решение атаковать врага первым. Шалдин вместе со своей группой, совершив маневр и используя неровности местности, скрытно вышли в тыл боевиков и, застигнув противника врасплох, уничтожили часть живой силы и технику врага", — рассказали в ведомстве.
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Отмечается, что внезапные и решительные действия российских военнослужащих не позволили противнику перестроиться в боевой порядок для отражения атаки. Понеся потери, врагу пришлось отступить.
«
"Смелые и решительные действия капитана Шалдина позволили сорвать готовящуюся засаду, а также обеспечили прибытие колонны в заданный район без потерь", — заключили в министерстве.
Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что потери ВСУ на разных направлениях за сутки составили до 1330 военнослужащих. Кроме того, Украина лишилась трех танков.
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