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Совфед готов рассмотреть законы о льготах для матерей-героинь
Совфед готов рассмотреть законы о льготах для матерей-героинь - РИА Новости, 29.01.2025
Совфед готов рассмотреть законы о льготах для матерей-героинь
Совет Федерации готов оперативно рассмотреть законы касательно льгот для матерей с десятью и более детьми, матерей-героинь, аналогичных льготам для Героев труда РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T10:39:00+03:00
2025-01-29T10:39:00+03:00
2025-01-29T10:40:00+03:00
общество
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Совет Федерации готов оперативно рассмотреть законы касательно льгот для матерей с десятью и более детьми, матерей-героинь, аналогичных льготам для Героев труда РФ, сообщила председатель СФ Валентина Матвиенко. "Уверена, что для женщин, которые родили и воспитывают десять и более детей — для матерей с большой буквы, данные меры станут очень большим подспорьем. Это потребует определённой донастройки законодательства. Совет Федерации готов оперативно рассмотреть все необходимые законы", - сказала Матвиенко, открывая весеннюю сессию СФ.
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общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Совфед готов рассмотреть законы о льготах для матерей-героинь
Матвиенко: СФ готов оперативно рассмотреть законы о льготах для матерей-героинь