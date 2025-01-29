Рейтинг@Mail.ru
Совфед готов рассмотреть законы о льготах для матерей-героинь - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 29.01.2025 (обновлено: 10:40 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/sf-1996060901.html
Совфед готов рассмотреть законы о льготах для матерей-героинь
Совфед готов рассмотреть законы о льготах для матерей-героинь - РИА Новости, 29.01.2025
Совфед готов рассмотреть законы о льготах для матерей-героинь
Совет Федерации готов оперативно рассмотреть законы касательно льгот для матерей с десятью и более детьми, матерей-героинь, аналогичных льготам для Героев труда РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T10:39:00+03:00
2025-01-29T10:40:00+03:00
общество
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958723714_0:0:3392:1908_1920x0_80_0_0_faa1f58fa4e2986897935fa40ff90cca.jpg
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Совет Федерации готов оперативно рассмотреть законы касательно льгот для матерей с десятью и более детьми, матерей-героинь, аналогичных льготам для Героев труда РФ, сообщила председатель СФ Валентина Матвиенко. "Уверена, что для женщин, которые родили и воспитывают десять и более детей — для матерей с большой буквы, данные меры станут очень большим подспорьем. Это потребует определённой донастройки законодательства. Совет Федерации готов оперативно рассмотреть все необходимые законы", - сказала Матвиенко, открывая весеннюю сессию СФ.
https://ria.ru/20241221/matvienko-1990545769.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958723714_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_e4f548fac04c0ea3864bd9ffdf05098e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Совфед готов рассмотреть законы о льготах для матерей-героинь

Матвиенко: СФ готов оперативно рассмотреть законы о льготах для матерей-героинь

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Совет Федерации готов оперативно рассмотреть законы касательно льгот для матерей с десятью и более детьми, матерей-героинь, аналогичных льготам для Героев труда РФ, сообщила председатель СФ Валентина Матвиенко.
"Уверена, что для женщин, которые родили и воспитывают десять и более детей — для матерей с большой буквы, данные меры станут очень большим подспорьем. Это потребует определённой донастройки законодательства. Совет Федерации готов оперативно рассмотреть все необходимые законы", - сказала Матвиенко, открывая весеннюю сессию СФ.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Матвиенко рассказала Путину о приоритетах в одобренных Совфедом законах
21 декабря 2024, 00:07
 
ОбществоРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала