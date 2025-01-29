https://ria.ru/20250129/sanktsii-1996121612.html

ЕС предложил ввести санкции против трех российских банков, сообщили СМИ

ЕС предложил ввести санкции против трех российских банков, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.01.2025

ЕС предложил ввести санкции против трех российских банков, сообщили СМИ

Евросоюз в рамках нового пакета санкций против России предлагает ввести ограничения в отношении трех банков, "контролируемых РФ за рубежом", а также зарубежных... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T15:19:00+03:00

2025-01-29T15:19:00+03:00

2025-01-29T15:37:00+03:00

экономика

технологии

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евросоюз

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Евросоюз в рамках нового пакета санкций против России предлагает ввести ограничения в отношении трех банков, "контролируемых РФ за рубежом", а также зарубежных компаний, которые используют систему передачи финансовых сообщений (СПФС), передает агентство Блумберг. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что Евросоюз рассматривает возможность отключения около 15 российских банков от системы SWIFT в рамках нового пакета санкций. "Согласно предложениям ЕС, предполагается введение ограничений в отношении трех банков, контролируемых Россией за рубежом, а также компаний вне страны, которые используют эквивалент SWIFT - систему передачи финансовых сообщений (СПФС)", - говорится в публикации агентства. Несколько лет назад SWIFT была главной системой обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от SWIFT, крупные страны стали создавать альтернативы этой системе. В России была создана СПФС. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250129/es-1996084612.html

https://ria.ru/20250129/neft-1996023213.html

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экономика, технологии, россия, москва, владимир путин, евросоюз, swift, санкции в отношении россии