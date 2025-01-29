Bloomberg узнало о санкциях ЕС против десятков фирм в мире из-за России
Bloomberg: ЕС предлагает ввести санкции против десятков фирм из-за их помощи РФ
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. ЕС в рамках новых санкций против РФ предлагает ограничения в отношении "десятков" фирм из КНР, Турции и других стран за якобы содействие Москве, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документ.
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Отмечается, что Евросоюз также хочет наложить ограничения на дополнительные технологии и ПО.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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