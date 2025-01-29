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Bloomberg узнало о санкциях ЕС против десятков фирм в мире из-за России - РИА Новости, 29.01.2025
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12:58 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/sanktsii-1996091354.html
Bloomberg узнало о санкциях ЕС против десятков фирм в мире из-за России
Bloomberg узнало о санкциях ЕС против десятков фирм в мире из-за России - РИА Новости, 29.01.2025
Bloomberg узнало о санкциях ЕС против десятков фирм в мире из-за России
ЕС в рамках новых санкций против РФ предлагает ограничения в отношении "десятков" фирм из КНР, Турции и других стран за якобы содействие Москве, передает... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:58:00+03:00
2025-01-29T12:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
китай
евросоюз
санкции в отношении россии
экономика
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. ЕС в рамках новых санкций против РФ предлагает ограничения в отношении "десятков" фирм из КНР, Турции и других стран за якобы содействие Москве, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документ. "Блок также предлагает ограничения... на десятки компаний, включая многие фирмы из Китая, Турции и других стран, которые помогали Москве обходить меры ЕС", - говорится в публикации. Отмечается, что Евросоюз также хочет наложить ограничения на дополнительные технологии и ПО. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241130/evropa-1986468294.html
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россия, москва, китай, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Китай, Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика
Bloomberg узнало о санкциях ЕС против десятков фирм в мире из-за России

Bloomberg: ЕС предлагает ввести санкции против десятков фирм из-за их помощи РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. ЕС в рамках новых санкций против РФ предлагает ограничения в отношении "десятков" фирм из КНР, Турции и других стран за якобы содействие Москве, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документ.
"Блок также предлагает ограничения... на десятки компаний, включая многие фирмы из Китая, Турции и других стран, которые помогали Москве обходить меры ЕС", - говорится в публикации.
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Отмечается, что Евросоюз также хочет наложить ограничения на дополнительные технологии и ПО.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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