https://ria.ru/20250129/sanktsii-1996091354.html

Bloomberg узнало о санкциях ЕС против десятков фирм в мире из-за России

Bloomberg узнало о санкциях ЕС против десятков фирм в мире из-за России - РИА Новости, 29.01.2025

Bloomberg узнало о санкциях ЕС против десятков фирм в мире из-за России

ЕС в рамках новых санкций против РФ предлагает ограничения в отношении "десятков" фирм из КНР, Турции и других стран за якобы содействие Москве, передает... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T12:58:00+03:00

2025-01-29T12:58:00+03:00

2025-01-29T12:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

москва

китай

евросоюз

санкции в отношении россии

экономика

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. ЕС в рамках новых санкций против РФ предлагает ограничения в отношении "десятков" фирм из КНР, Турции и других стран за якобы содействие Москве, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документ. "Блок также предлагает ограничения... на десятки компаний, включая многие фирмы из Китая, Турции и других стран, которые помогали Москве обходить меры ЕС", - говорится в публикации. Отмечается, что Евросоюз также хочет наложить ограничения на дополнительные технологии и ПО. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241130/evropa-1986468294.html

https://ria.ru/20250123/tramp-1995018531.html

россия

москва

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, китай, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика