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В Южном Судане разбился самолет с 21 человеком на борту - РИА Новости, 29.01.2025
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13:33 29.01.2025 (обновлено: 13:38 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/samolet-1996098531.html
В Южном Судане разбился самолет с 21 человеком на борту
В Южном Судане разбился самолет с 21 человеком на борту - РИА Новости, 29.01.2025
В Южном Судане разбился самолет с 21 человеком на борту
Самолет с 21 человеком на борту потерпел крушение в Южном Судане, 18 человек, включая двух пилотов, погибли, еще трое находятся в критическом состоянии,... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T13:33:00+03:00
2025-01-29T13:38:00+03:00
в мире
южный судан
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Самолет с 21 человеком на борту потерпел крушение в Южном Судане, 18 человек, включая двух пилотов, погибли, еще трое находятся в критическом состоянии, сообщает местный портал South Sudan Eagles Media."Самолет с 21 пассажиром на борту, включая пилота, разбился при вылете с нефтяного месторождения Unity, в результате чего погибли 18 человек, а трое других находятся в критическом состоянии. Среди погибших - пилот и второй пилот", - говорится в сообщении портала в соцсети Х.
https://ria.ru/20250128/samolet-1995963582.html
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в мире, южный судан
В мире, Южный Судан
В Южном Судане разбился самолет с 21 человеком на борту

В Южном Судане разбился самолет с 21 человеком на борту, погибли 18 человек

© AP Photo / Josphat KasireВид с воздуха на Южный Судан
Вид с воздуха на Южный Судан - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Josphat Kasire
Вид с воздуха на Южный Судан. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Самолет с 21 человеком на борту потерпел крушение в Южном Судане, 18 человек, включая двух пилотов, погибли, еще трое находятся в критическом состоянии, сообщает местный портал South Sudan Eagles Media.
"Самолет с 21 пассажиром на борту, включая пилота, разбился при вылете с нефтяного месторождения Unity, в результате чего погибли 18 человек, а трое других находятся в критическом состоянии. Среди погибших - пилот и второй пилот", - говорится в сообщении портала в соцсети Х.
Самолет загорелся в аэропорту Кимхэ южнокорейского города Пусан - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В аэропорту Пусана загорелся самолет
28 января, 17:23
 
В миреЮжный Судан
 
 
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