https://ria.ru/20250129/samolet-1996098531.html

В Южном Судане разбился самолет с 21 человеком на борту

В Южном Судане разбился самолет с 21 человеком на борту - РИА Новости, 29.01.2025

В Южном Судане разбился самолет с 21 человеком на борту

Самолет с 21 человеком на борту потерпел крушение в Южном Судане, 18 человек, включая двух пилотов, погибли, еще трое находятся в критическом состоянии,... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T13:33:00+03:00

2025-01-29T13:33:00+03:00

2025-01-29T13:38:00+03:00

в мире

южный судан

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Самолет с 21 человеком на борту потерпел крушение в Южном Судане, 18 человек, включая двух пилотов, погибли, еще трое находятся в критическом состоянии, сообщает местный портал South Sudan Eagles Media."Самолет с 21 пассажиром на борту, включая пилота, разбился при вылете с нефтяного месторождения Unity, в результате чего погибли 18 человек, а трое других находятся в критическом состоянии. Среди погибших - пилот и второй пилот", - говорится в сообщении портала в соцсети Х.

https://ria.ru/20250128/samolet-1995963582.html

южный судан

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в мире, южный судан