https://ria.ru/20250129/rudenya-1996049978.html
Руденя: в Тверской области отражена атака 29 БПЛА
Руденя: в Тверской области отражена атака 29 БПЛА - РИА Новости, 29.01.2025
Руденя: в Тверской области отражена атака 29 БПЛА
Губернатор Тверской области Игорь Руденя доложил, что за минувшую ночь над территорией Тверской области силами Минобороны РФ отражена атака 29 беспилотных... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T09:27:00+03:00
2025-01-29T09:27:00+03:00
2025-01-29T09:28:00+03:00
тверская область
игорь руденя
министерство обороны рф (минобороны рф)
бпла
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя доложил, что за минувшую ночь над территорией Тверской области силами Минобороны РФ отражена атака 29 беспилотных летательных аппаратов - в Торопецком и Андреапольском округах, сообщает пресс-служба регионального правительства. По предварительным данным пострадавших граждан и разрушений в результате отражения атаки БПЛА нет, говорится в сообщении. На месте работают оперативные службы. Ситуация находится на контроле главы региона, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250123/rudenya-1995176541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, министерство обороны рф (минобороны рф), бпла
Тверская область, Игорь Руденя, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), БПЛА
Руденя: в Тверской области отражена атака 29 БПЛА
Тверской губернатор Руденя сообщил об отражении атак 29 БПЛА за ночь