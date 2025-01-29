Рейтинг@Mail.ru
Руденя: в Тверской области отражена атака 29 БПЛА - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
09:27 29.01.2025 (обновлено: 09:28 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/rudenya-1996049978.html
Руденя: в Тверской области отражена атака 29 БПЛА
Руденя: в Тверской области отражена атака 29 БПЛА - РИА Новости, 29.01.2025
Руденя: в Тверской области отражена атака 29 БПЛА
Губернатор Тверской области Игорь Руденя доложил, что за минувшую ночь над территорией Тверской области силами Минобороны РФ отражена атака 29 беспилотных... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T09:27:00+03:00
2025-01-29T09:28:00+03:00
тверская область
игорь руденя
министерство обороны рф (минобороны рф)
бпла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978195693_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_4ec7553d433d23e41adb794883143fd9.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя доложил, что за минувшую ночь над территорией Тверской области силами Минобороны РФ отражена атака 29 беспилотных летательных аппаратов - в Торопецком и Андреапольском округах, сообщает пресс-служба регионального правительства. По предварительным данным пострадавших граждан и разрушений в результате отражения атаки БПЛА нет, говорится в сообщении. На месте работают оперативные службы. Ситуация находится на контроле главы региона, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250123/rudenya-1995176541.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978195693_147:0:1854:1280_1920x0_80_0_0_23b476d9c7a481e54f5024359d897083.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, министерство обороны рф (минобороны рф), бпла
Тверская область, Игорь Руденя, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), БПЛА
Руденя: в Тверской области отражена атака 29 БПЛА

Тверской губернатор Руденя сообщил об отражении атак 29 БПЛА за ночь

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор региона Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области
Губернатор региона Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор региона Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя доложил, что за минувшую ночь над территорией Тверской области силами Минобороны РФ отражена атака 29 беспилотных летательных аппаратов - в Торопецком и Андреапольском округах, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По предварительным данным пострадавших граждан и разрушений в результате отражения атаки БПЛА нет, говорится в сообщении.
На месте работают оперативные службы. Ситуация находится на контроле главы региона, отметили в пресс-службе.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с командованием подводного крейсера К-456 Тверь - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Руденя провел встречу с командованием подводного крейсера К-456 "Тверь"
23 января, 16:56
 
Тверская областьИгорь РуденяМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БПЛА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала