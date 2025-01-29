Продажи новых мотоциклов в России значительно выросли в 2024 году
"Автостат": продажи новых мотоциклов в России в 2024 году выросли на 58%
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМотоцикл Aurus и автомобиль Aurus Hydrogen на ПМЭФ-2024
Мотоцикл Aurus и автомобиль Aurus Hydrogen на ПМЭФ-2024. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Продажи новых мотоциклов в России по итогам 2024 года выросли на 58% и составили 43 тысячи штук, что является абсолютным рекордом в истории отечественного рынка, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"По данным агентства "Автостат", за весь прошлый год в нашей стране было реализовано 43 тысячи новых мотоциклов – на 58% больше, чем в 2023-м. Как отмечают эксперты агентства, это абсолютный рекорд в продажах новой мототехники за всю историю российского рынка", - говорится в сообщении.
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В агентстве отметили, что предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда продажи составили 30,2 тысячи штук, а сегмент мототехники в стране показывал ежемесячный рост на протяжении 22 месяцев подряд.
По данным "Автостата", лидером среди марок в минувшем году стала Regulmoto - 7,5 тысячи проданных мотоциклов, а ее прирост составил 99%. Далее идут Racer и Motoland, которых было продано 4,6 и 4,1 тысячи штук соответственно.
Бурный рост продаж аналитики связывают с появлением на рынке брендов из Китая, которые заменили ушедшие европейские, японские и американские модели, имея при этом более низкую цену.
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