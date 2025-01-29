https://ria.ru/20250129/rossija-1996146936.html

Продажи новых мотоциклов в России значительно выросли в 2024 году

Продажи новых мотоциклов в России значительно выросли в 2024 году - РИА Новости, 29.01.2025

Продажи новых мотоциклов в России значительно выросли в 2024 году

Продажи новых мотоциклов в России по итогам 2024 года выросли на 58% и составили 43 тысячи штук, что является абсолютным рекордом в истории отечественного... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T16:35:00+03:00

2025-01-29T16:35:00+03:00

2025-01-29T16:36:00+03:00

экономика

авто

россия

китай

автостат

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Продажи новых мотоциклов в России по итогам 2024 года выросли на 58% и составили 43 тысячи штук, что является абсолютным рекордом в истории отечественного рынка, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "По данным агентства "Автостат", за весь прошлый год в нашей стране было реализовано 43 тысячи новых мотоциклов – на 58% больше, чем в 2023-м. Как отмечают эксперты агентства, это абсолютный рекорд в продажах новой мототехники за всю историю российского рынка", - говорится в сообщении. В агентстве отметили, что предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда продажи составили 30,2 тысячи штук, а сегмент мототехники в стране показывал ежемесячный рост на протяжении 22 месяцев подряд. По данным "Автостата", лидером среди марок в минувшем году стала Regulmoto - 7,5 тысячи проданных мотоциклов, а ее прирост составил 99%. Далее идут Racer и Motoland, которых было продано 4,6 и 4,1 тысячи штук соответственно. Бурный рост продаж аналитики связывают с появлением на рынке брендов из Китая, которые заменили ушедшие европейские, японские и американские модели, имея при этом более низкую цену.

https://ria.ru/20250116/lukashenko-1994021458.html

https://ria.ru/20240901/avtomobil-1969758282.html

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экономика, авто, россия, китай, автостат