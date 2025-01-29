Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" достиг 23%, показал опрос
ouGov: рейтинг "Альтернативы для Германии" 23%, СДПГ поддерживают 15%
© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" достиг 23%, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца поддерживают лишь 15% немцев за 25 дней до выборов в немецкий бундестаг, следует из исследования, проведенного компанией YouGov.
Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля.
За АдГ готовы проголосовать 23% респондентов, за СДПГ – 15%, свидетельствует исследование, при этом по сравнению с материалом YouGov недельной давности рейтинг АдГ вырос на 4%, а рейтинг СДПГ понизился на такое же значение.
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), согласно опросу, остается лидером в предвыборной гонке. За него готовы отдать голоса 29% респондентов. Четвертое место по-прежнему занимают "Зеленые", рейтинг которых за неделю снизился с 15% до 13%. В бундестаг также могли бы пройти партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с рейтингом 6% и "Левая" партия, которую поддержали 5% опрошенных. Свободная демократическая партия Германии (СвДП) получила лишь 3% голосов, такого результата не хватило бы для попадания в парламент, если бы выборы проходили в настоящее время.
Исследование проводилось онлайн с 24 по 27 января. В нем приняли участие около 1,8 тысячи человек. Данные о статистической погрешности не приводятся.