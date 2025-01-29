https://ria.ru/20250129/rejting-1996119886.html

Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" достиг 23%, показал опрос

Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" достиг 23%, показал опрос - РИА Новости, 29.01.2025

Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" достиг 23%, показал опрос

Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" достиг 23%, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца поддерживают лишь 15%... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T15:15:00+03:00

2025-01-29T15:15:00+03:00

2025-01-29T15:34:00+03:00

в мире

германия

олаф шольц

сара вагенкнехт

хдс/хсс

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" достиг 23%, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца поддерживают лишь 15% немцев за 25 дней до выборов в немецкий бундестаг, следует из исследования, проведенного компанией YouGov. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. За АдГ готовы проголосовать 23% респондентов, за СДПГ – 15%, свидетельствует исследование, при этом по сравнению с материалом YouGov недельной давности рейтинг АдГ вырос на 4%, а рейтинг СДПГ понизился на такое же значение. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), согласно опросу, остается лидером в предвыборной гонке. За него готовы отдать голоса 29% респондентов. Четвертое место по-прежнему занимают "Зеленые", рейтинг которых за неделю снизился с 15% до 13%. В бундестаг также могли бы пройти партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) с рейтингом 6% и "Левая" партия, которую поддержали 5% опрошенных. Свободная демократическая партия Германии (СвДП) получила лишь 3% голосов, такого результата не хватило бы для попадания в парламент, если бы выборы проходили в настоящее время. Исследование проводилось онлайн с 24 по 27 января. В нем приняли участие около 1,8 тысячи человек. Данные о статистической погрешности не приводятся.

https://ria.ru/20250120/adg-1994664523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, олаф шольц, сара вагенкнехт, хдс/хсс