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В Приамурье возбудили дело после взрыва на маслоэкстракционном заводе

В Приамурье возбудили дело после взрыва на маслоэкстракционном заводе - РИА Новости, 29.01.2025

В Приамурье возбудили дело после взрыва на маслоэкстракционном заводе

Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего на маслоэкстракционном заводе в Белогорске Амурской области, где произошел взрыв, сообщает СУСК региона. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T05:50:00+03:00

2025-01-29T05:50:00+03:00

2025-01-29T05:50:00+03:00

происшествия

белогорск

амурская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего на маслоэкстракционном заводе в Белогорске Амурской области, где произошел взрыв, сообщает СУСК региона. Ранее главк МЧС региона сообщил, что спасатели нашли тело погибшего под завалами после взрыва в производственном здании на заводе в Белогорске. "По факту гибели рабочего на маслоэкстракционном заводе в городе Белогорске следственным отделом по городу Белогорск следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - говорится в сообщении. Следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего. По данным СУСК региона, во вторник в 14.55 (8.55 мск) на маслоэкстракционном заводе в Белогорске по улице Производственная произошел взрыв силосной установки в помещении склада пищевого шрота без последующего горения. Технологический процесс приостановлен. Работники эвакуировались самостоятельно. Введен локальный режим ЧС. Прокуратура Белогорска организовала проверку по факту происшествия в здании маслоэкстракционного завода "Амурский".

https://ria.ru/20250128/belogorsk-1995911169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белогорск, амурская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)