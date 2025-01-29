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В Приамурье возбудили дело после взрыва на маслоэкстракционном заводе - РИА Новости, 29.01.2025
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05:50 29.01.2025
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В Приамурье возбудили дело после взрыва на маслоэкстракционном заводе
В Приамурье возбудили дело после взрыва на маслоэкстракционном заводе - РИА Новости, 29.01.2025
В Приамурье возбудили дело после взрыва на маслоэкстракционном заводе
Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего на маслоэкстракционном заводе в Белогорске Амурской области, где произошел взрыв, сообщает СУСК региона. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T05:50:00+03:00
2025-01-29T05:50:00+03:00
происшествия
белогорск
амурская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего на маслоэкстракционном заводе в Белогорске Амурской области, где произошел взрыв, сообщает СУСК региона. Ранее главк МЧС региона сообщил, что спасатели нашли тело погибшего под завалами после взрыва в производственном здании на заводе в Белогорске. "По факту гибели рабочего на маслоэкстракционном заводе в городе Белогорске следственным отделом по городу Белогорск следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - говорится в сообщении. Следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего. По данным СУСК региона, во вторник в 14.55 (8.55 мск) на маслоэкстракционном заводе в Белогорске по улице Производственная произошел взрыв силосной установки в помещении склада пищевого шрота без последующего горения. Технологический процесс приостановлен. Работники эвакуировались самостоятельно. Введен локальный режим ЧС. Прокуратура Белогорска организовала проверку по факту происшествия в здании маслоэкстракционного завода "Амурский".
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происшествия, белогорск, амурская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белогорск, Амурская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приамурье возбудили дело после взрыва на маслоэкстракционном заводе

СК возбудил дело после гибели рабочего на маслоэкстракционном заводе в Приамурье

© МЧС России/TelegramМесто взрыва в производственном помещении в Белогорске Амурской области
Место взрыва в производственном помещении в Белогорске Амурской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© МЧС России/Telegram
Место взрыва в производственном помещении в Белогорске Амурской области . Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего на маслоэкстракционном заводе в Белогорске Амурской области, где произошел взрыв, сообщает СУСК региона.
Ранее главк МЧС региона сообщил, что спасатели нашли тело погибшего под завалами после взрыва в производственном здании на заводе в Белогорске.
«
"По факту гибели рабочего на маслоэкстракционном заводе в городе Белогорске следственным отделом по городу Белогорск следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - говорится в сообщении.
Следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего.
По данным СУСК региона, во вторник в 14.55 (8.55 мск) на маслоэкстракционном заводе в Белогорске по улице Производственная произошел взрыв силосной установки в помещении склада пищевого шрота без последующего горения. Технологический процесс приостановлен. Работники эвакуировались самостоятельно. Введен локальный режим ЧС. Прокуратура Белогорска организовала проверку по факту происшествия в здании маслоэкстракционного завода "Амурский".
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