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В Красноярском крае планируют увеличить производство беспилотников - РИА Новости, 29.01.2025
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17:02 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/proizvodstvo-1996162523.html
В Красноярском крае планируют увеличить производство беспилотников
В Красноярском крае планируют увеличить производство беспилотников - РИА Новости, 29.01.2025
В Красноярском крае планируют увеличить производство беспилотников
Власти Красноярского края намерены расширить производство беспилотных летательных аппаратов в регионе, в течение следующего года планируется, что их выпустят не РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T17:02:00+03:00
2025-01-29T17:02:00+03:00
красноярский край
россия
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КРАСНОЯРСК, 29 янв - РИА Новости. Власти Красноярского края намерены расширить производство беспилотных летательных аппаратов в регионе, в течение следующего года планируется, что их выпустят не менее 90 штук, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края. По ее данным, губернатор Красноярского края Михаил Котюков как председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Технологическое лидерство" принял участие по видеоконференцсвязи в совещании под председательством президента России Владимира Путина, где обсуждались вопросы развития беспилотной авиации. "В Красноярском крае для поддержки перспективной отрасли утверждена соответствующая программа. Благодаря финансированию от регионального фонда развития промышленности уже через год в крае предполагается увеличить выпуск беспилотных аппаратов до 90 единиц, а комплектов систем радиосвязи и управления полётом – до 350 в год", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, более 200 миллионов рублей выделено региону из федерального бюджета для развития инфраструктуры под беспилотные летательные системы, что позволит расширить сферу применения аппаратов. В этом году начнется оснащение аэропортов в Северо-Енисейске, Енисейске и Мотыгино специальными техсредствами. Также в регионе ведется работа по упрощению использования беспилотных систем — в 20 муниципалитетах рассматривается возможность получения разрешения в режиме онлайн на полеты. Отмечается, что беспилотная авиация в Красноярском крае активно применяется уже сейчас. БПЛА используются для охраны лесов от пожаров – патрулируют местность, определяют площадь возгораний, контролируют соблюдение лесного законодательства.
https://ria.ru/20250129/dorogi-1996121105.html
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красноярский край, россия, енисейск, михаил котюков
Красноярский край, Россия, Енисейск, Михаил Котюков
В Красноярском крае планируют увеличить производство беспилотников

Власти Красноярского края намерены расширить производство беспилотников

© Фото : пресс-служба Губернатора и Правительства Красноярского краяВ Красноярском крае будут выпускать не менее 90 БПЛА в год
В Красноярском крае будут выпускать не менее 90 БПЛА в год - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : пресс-служба Губернатора и Правительства Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 29 янв - РИА Новости. Власти Красноярского края намерены расширить производство беспилотных летательных аппаратов в регионе, в течение следующего года планируется, что их выпустят не менее 90 штук, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края.
По ее данным, губернатор Красноярского края Михаил Котюков как председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Технологическое лидерство" принял участие по видеоконференцсвязи в совещании под председательством президента России Владимира Путина, где обсуждались вопросы развития беспилотной авиации.
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"В Красноярском крае для поддержки перспективной отрасли утверждена соответствующая программа. Благодаря финансированию от регионального фонда развития промышленности уже через год в крае предполагается увеличить выпуск беспилотных аппаратов до 90 единиц, а комплектов систем радиосвязи и управления полётом – до 350 в год", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, более 200 миллионов рублей выделено региону из федерального бюджета для развития инфраструктуры под беспилотные летательные системы, что позволит расширить сферу применения аппаратов. В этом году начнется оснащение аэропортов в Северо-Енисейске, Енисейске и Мотыгино специальными техсредствами. Также в регионе ведется работа по упрощению использования беспилотных систем — в 20 муниципалитетах рассматривается возможность получения разрешения в режиме онлайн на полеты.
Отмечается, что беспилотная авиация в Красноярском крае активно применяется уже сейчас. БПЛА используются для охраны лесов от пожаров – патрулируют местность, определяют площадь возгораний, контролируют соблюдение лесного законодательства.
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Красноярский крайРоссияЕнисейскМихаил Котюков
 
 
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