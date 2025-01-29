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У внучки Елизаветы II родилась дочь - РИА Новости, 29.01.2025
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17:46 29.01.2025 (обновлено: 17:56 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/printsessa-1996177301.html
У внучки Елизаветы II родилась дочь
У внучки Елизаветы II родилась дочь - РИА Новости, 29.01.2025
У внучки Елизаветы II родилась дочь
У принцессы Беатрис Йоркской, приходящейся внучкой покойной королеве Елизавете II, и ее мужа бизнесмена Эдоардо Мапелли-Моцци на прошлой неделе родилась дочь,... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T17:46:00+03:00
2025-01-29T17:56:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. У принцессы Беатрис Йоркской, приходящейся внучкой покойной королеве Елизавете II, и ее мужа бизнесмена Эдоардо Мапелли-Моцци на прошлой неделе родилась дочь, сообщает в среду Букингемский дворец, при этом из публикаций в соцсетях следует, что ребенок появился на свет раньше срока. В октябре королевская семья сообщила, что супруги ожидают, что ребенок родится в начале весны. На сегодняшний день в публикации в соцсети X в качестве срока обозначено "начало года", тогда как в соцсети Instagram* - "начало весны". "Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и мистер Эдоардо Мапелли-Моцци рады сообщить о благополучном появлении на свет их дочери", - говорится на официальной странице королевской семьи в соцсети X. Супруги решили назвать девочку Афина, она родилась 22 января в лондонской больнице Челси и Вестминстера. Вес новорожденной составил 1,95 кг. В опубликованном сообщении супруги выразили благодарность сотрудникам больницы и сообщили, что принцесса и Афина хорошо себя чувствуют. Принцесса Беатрис и Мапелли-Моцци сочетались браком в июле 2020 года. У пары в сентябре 2021 года родилась дочь Сиенна. У Мапелли-Моцци также есть сын от прошлых отношений Кристофер Вулф.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
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в мире, россия, елизавета ii, великобритания
В мире, Россия, Елизавета II, Великобритания
У внучки Елизаветы II родилась дочь

Букингемский дворец сообщил о рождении дочери принцессы Беатрис Йоркской

© AP Photo / Daniel LealПринцесса Беатрис Йоркская
Принцесса Беатрис Йоркская - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Daniel Leal
Принцесса Беатрис Йоркская
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. У принцессы Беатрис Йоркской, приходящейся внучкой покойной королеве Елизавете II, и ее мужа бизнесмена Эдоардо Мапелли-Моцци на прошлой неделе родилась дочь, сообщает в среду Букингемский дворец, при этом из публикаций в соцсетях следует, что ребенок появился на свет раньше срока.
В октябре королевская семья сообщила, что супруги ожидают, что ребенок родится в начале весны. На сегодняшний день в публикации в соцсети X в качестве срока обозначено "начало года", тогда как в соцсети Instagram* - "начало весны".
«
"Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и мистер Эдоардо Мапелли-Моцци рады сообщить о благополучном появлении на свет их дочери", - говорится на официальной странице королевской семьи в соцсети X.
Супруги решили назвать девочку Афина, она родилась 22 января в лондонской больнице Челси и Вестминстера. Вес новорожденной составил 1,95 кг. В опубликованном сообщении супруги выразили благодарность сотрудникам больницы и сообщили, что принцесса и Афина хорошо себя чувствуют.
Принцесса Беатрис и Мапелли-Моцци сочетались браком в июле 2020 года. У пары в сентябре 2021 года родилась дочь Сиенна. У Мапелли-Моцци также есть сын от прошлых отношений Кристофер Вулф.
*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
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