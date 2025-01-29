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В Новой Москве школьник попытался поджечь здание администрации - РИА Новости, 29.01.2025
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13:57 29.01.2025 (обновлено: 14:00 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/podzhog-1996104206.html
В Новой Москве школьник попытался поджечь здание администрации
В Новой Москве школьник попытался поджечь здание администрации - РИА Новости, 29.01.2025
В Новой Москве школьник попытался поджечь здание администрации
Полиция задержала школьника по подозрению в попытке поджога здания администрации деревни Внуково в Новой Москве, 14-летний подросток действовал по указаниям... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T13:57:00+03:00
2025-01-29T14:00:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Полиция задержала школьника по подозрению в попытке поджога здания администрации деревни Внуково в Новой Москве, 14-летний подросток действовал по указаниям мошенников, убедивших его, что это операция по задержанию преступников, а также заставивших его вынести из квартиры крупную сумму денег, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В лесном массиве вблизи деревни Внуково мои коллеги задержали 14-летнего школьника по подозрению в попытке поджога здания местной администрации", - сказала Волк. По имеющимся данным, 20 января подросток получил уведомление с кодом якобы от образовательной платформы. Введя цифры, он попал на страницу "Гослуслуг" - как позже выяснилось, фейковую. Увидев сообщение, что начата перекачка всех его личных данных, мальчик обратился в техподдержку этого ресурса. Спустя некоторое время через мессенджер поступил видеозвонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительного ведомства. Незнакомец сообщил, что школьник запустил процесс передачи не только своих личных данных, но и сведений о банковских счетах родителей. Однако их сбережения можно сохранить, если передать все наличные в соответствующую службу, иначе родители могут попасть под уголовное преследование. Подросток нашел в квартире 300 тысяч рублей и крупную сумму в валюте и передал все деньги курьеру. Несколько дней злоумышленники продолжали настойчиво звонить ему, заставили поверить, что он должен оказать помощь в задержании преступников, колл-центр которых находится в здании местной администрации. Выполняя их указания, подросток поджег два припаркованных автомобиля и бросил бутылку с горючей смесью в здание. Несовершеннолетний утверждает, что действовал из желания помочь своим родителям, оградить их от неприятностей, а о том, что совершает противоправные деяния, не догадывался, отметила Волк. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).
https://ria.ru/20250126/podzhog-1995514086.html
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происшествия, россия, москва, ирина волк
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк
В Новой Москве школьник попытался поджечь здание администрации

Мошенники убедили 14-летнего школьника поджечь администрацию деревни Внуково

© МВД РоссииПодросток, задержанный по подозрению в попытке поджога здания администрации деревни Внуково в Новой Москве
Подросток, задержанный по подозрению в попытке поджога здания администрации деревни Внуково в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© МВД России
Подросток, задержанный по подозрению в попытке поджога здания администрации деревни Внуково в Новой Москве
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Полиция задержала школьника по подозрению в попытке поджога здания администрации деревни Внуково в Новой Москве, 14-летний подросток действовал по указаниям мошенников, убедивших его, что это операция по задержанию преступников, а также заставивших его вынести из квартиры крупную сумму денег, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В лесном массиве вблизи деревни Внуково мои коллеги задержали 14-летнего школьника по подозрению в попытке поджога здания местной администрации", - сказала Волк.
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По имеющимся данным, 20 января подросток получил уведомление с кодом якобы от образовательной платформы. Введя цифры, он попал на страницу "Гослуслуг" - как позже выяснилось, фейковую. Увидев сообщение, что начата перекачка всех его личных данных, мальчик обратился в техподдержку этого ресурса.
Спустя некоторое время через мессенджер поступил видеозвонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительного ведомства. Незнакомец сообщил, что школьник запустил процесс передачи не только своих личных данных, но и сведений о банковских счетах родителей. Однако их сбережения можно сохранить, если передать все наличные в соответствующую службу, иначе родители могут попасть под уголовное преследование. Подросток нашел в квартире 300 тысяч рублей и крупную сумму в валюте и передал все деньги курьеру.
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Несовершеннолетний утверждает, что действовал из желания помочь своим родителям, оградить их от неприятностей, а о том, что совершает противоправные деяния, не догадывался, отметила Волк.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).
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