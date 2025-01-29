https://ria.ru/20250129/podzhog-1996104206.html
В Новой Москве школьник попытался поджечь здание администрации
В Новой Москве школьник попытался поджечь здание администрации - РИА Новости, 29.01.2025
В Новой Москве школьник попытался поджечь здание администрации
Полиция задержала школьника по подозрению в попытке поджога здания администрации деревни Внуково в Новой Москве, 14-летний подросток действовал по указаниям... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T13:57:00+03:00
2025-01-29T13:57:00+03:00
2025-01-29T14:00:00+03:00
происшествия
россия
москва
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996104415_24:0:1176:648_1920x0_80_0_0_6c5c376974c11e63f40ae7f675f30c4f.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Полиция задержала школьника по подозрению в попытке поджога здания администрации деревни Внуково в Новой Москве, 14-летний подросток действовал по указаниям мошенников, убедивших его, что это операция по задержанию преступников, а также заставивших его вынести из квартиры крупную сумму денег, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В лесном массиве вблизи деревни Внуково мои коллеги задержали 14-летнего школьника по подозрению в попытке поджога здания местной администрации", - сказала Волк. По имеющимся данным, 20 января подросток получил уведомление с кодом якобы от образовательной платформы. Введя цифры, он попал на страницу "Гослуслуг" - как позже выяснилось, фейковую. Увидев сообщение, что начата перекачка всех его личных данных, мальчик обратился в техподдержку этого ресурса. Спустя некоторое время через мессенджер поступил видеозвонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительного ведомства. Незнакомец сообщил, что школьник запустил процесс передачи не только своих личных данных, но и сведений о банковских счетах родителей. Однако их сбережения можно сохранить, если передать все наличные в соответствующую службу, иначе родители могут попасть под уголовное преследование. Подросток нашел в квартире 300 тысяч рублей и крупную сумму в валюте и передал все деньги курьеру. Несколько дней злоумышленники продолжали настойчиво звонить ему, заставили поверить, что он должен оказать помощь в задержании преступников, колл-центр которых находится в здании местной администрации. Выполняя их указания, подросток поджег два припаркованных автомобиля и бросил бутылку с горючей смесью в здание. Несовершеннолетний утверждает, что действовал из желания помочь своим родителям, оградить их от неприятностей, а о том, что совершает противоправные деяния, не догадывался, отметила Волк. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).
https://ria.ru/20250126/podzhog-1995514086.html
https://ria.ru/20241224/kursk-1990994368.html
https://ria.ru/20241225/ukraina-1991050363.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996104415_168:0:1032:648_1920x0_80_0_0_2e2d21f362b6e71b1636687dd9720b2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, ирина волк
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк
В Новой Москве школьник попытался поджечь здание администрации
Мошенники убедили 14-летнего школьника поджечь администрацию деревни Внуково
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
Полиция задержала школьника по подозрению в попытке поджога здания администрации деревни Внуково в Новой Москве, 14-летний подросток действовал по указаниям мошенников, убедивших его, что это операция по задержанию преступников, а также заставивших его вынести из квартиры крупную сумму денег, сообщила представитель
МВД РФ Ирина Волк.
"В лесном массиве вблизи деревни Внуково мои коллеги задержали 14-летнего школьника по подозрению в попытке поджога здания местной администрации", - сказала Волк
.
По имеющимся данным, 20 января подросток получил уведомление с кодом якобы от образовательной платформы. Введя цифры, он попал на страницу "Гослуслуг" - как позже выяснилось, фейковую. Увидев сообщение, что начата перекачка всех его личных данных, мальчик обратился в техподдержку этого ресурса.
Спустя некоторое время через мессенджер поступил видеозвонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительного ведомства. Незнакомец сообщил, что школьник запустил процесс передачи не только своих личных данных, но и сведений о банковских счетах родителей. Однако их сбережения можно сохранить, если передать все наличные в соответствующую службу, иначе родители могут попасть под уголовное преследование. Подросток нашел в квартире 300 тысяч рублей и крупную сумму в валюте и передал все деньги курьеру.
Несколько дней злоумышленники продолжали настойчиво звонить ему, заставили поверить, что он должен оказать помощь в задержании преступников, колл-центр которых находится в здании местной администрации. Выполняя их указания, подросток поджег два припаркованных автомобиля и бросил бутылку с горючей смесью в здание.
Несовершеннолетний утверждает, что действовал из желания помочь своим родителям, оградить их от неприятностей, а о том, что совершает противоправные деяния, не догадывался, отметила Волк.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 167 УК РФ
(Умышленные уничтожение или повреждение имущества).