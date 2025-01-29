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Представители Кишинева и Тирасполя обсудят поставки газа в ПМР - РИА Новости, 29.01.2025
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13:26 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/pmr-1996097068.html
Представители Кишинева и Тирасполя обсудят поставки газа в ПМР
Представители Кишинева и Тирасполя обсудят поставки газа в ПМР - РИА Новости, 29.01.2025
Представители Кишинева и Тирасполя обсудят поставки газа в ПМР
Представители Кишинева и Тирасполя обсудят 30 января детали поставок газа в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику за счет гранта Евросоюза,... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T13:26:00+03:00
2025-01-29T13:26:00+03:00
кишинев
тирасполь
молдавия
дорин речан
вадим красносельский
майя санду
евросоюз
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 29 янв - РИА Новости. Представители Кишинева и Тирасполя обсудят 30 января детали поставок газа в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику за счет гранта Евросоюза, говорится в сообщении бюро по реинтеграции Молдавии. Премьер Молдавии Дорин Речан сообщил в понедельник, что при поддержке ЕС будет одобрен займ, который позволит предоставить 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. Он отметил, что ЕС выделит также 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене. Ранее в среду МИД ПМР заявил, что Тирасполь приветствует намерение Евросоюза предоставить экстренный финансовый грант для оказания поддержки Приднестровью в период энергетического кризиса. "После уведомления, представленного политическим представителем Кишинева, Тирасполь приветствовал предложенную поддержку и выразил свою открытость к проведению консультативной встречи. Так, для обсуждения технических аспектов реализации поддержки 30 января состоится рабочая встреча на техническом уровне, на которую будут приглашены представители энергетических компаний с обоих берегов Днестра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале бюро по реинтеграции. Глава ПМР Вадим Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250124/pmr-1995413922.html
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кишинев, тирасполь, молдавия, дорин речан, вадим красносельский, майя санду, евросоюз, молдовагаз, газпром, транзит газа через украину, в мире
Кишинев, Тирасполь, Молдавия, Дорин Речан, Вадим Красносельский, Майя Санду, Евросоюз, Молдовагаз, Газпром, транзит газа через Украину, В мире
Представители Кишинева и Тирасполя обсудят поставки газа в ПМР

Представители Кишинева и Тирасполя обсудят детали поставок газа в ПМР 30 января

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Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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КИШИНЕВ, 29 янв - РИА Новости. Представители Кишинева и Тирасполя обсудят 30 января детали поставок газа в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику за счет гранта Евросоюза, говорится в сообщении бюро по реинтеграции Молдавии.
Премьер Молдавии Дорин Речан сообщил в понедельник, что при поддержке ЕС будет одобрен займ, который позволит предоставить 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. Он отметил, что ЕС выделит также 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене. Ранее в среду МИД ПМР заявил, что Тирасполь приветствует намерение Евросоюза предоставить экстренный финансовый грант для оказания поддержки Приднестровью в период энергетического кризиса.
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"После уведомления, представленного политическим представителем Кишинева, Тирасполь приветствовал предложенную поддержку и выразил свою открытость к проведению консультативной встречи. Так, для обсуждения технических аспектов реализации поддержки 30 января состоится рабочая встреча на техническом уровне, на которую будут приглашены представители энергетических компаний с обоих берегов Днестра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале бюро по реинтеграции.
Глава ПМР Вадим Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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КишиневТираспольМолдавияДорин РечанВадим КрасносельскийМайя СандуЕвросоюзМолдовагазГазпромтранзит газа через УкраинуВ мире
 
 
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