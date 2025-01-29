Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае умерла женщина, которую тащили по сугробам к скорой - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 29.01.2025 (обновлено: 17:20 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/pensionerka-1996132559.html
В Пермском крае умерла женщина, которую тащили по сугробам к скорой
В Пермском крае умерла женщина, которую тащили по сугробам к скорой - РИА Новости, 29.01.2025
В Пермском крае умерла женщина, которую тащили по сугробам к скорой
Пенсионерка из Пермского края, которую тащили по сугробам к машине скорой помощи, была доставлена в больницу, ей вовремя оказали медпомощь, но пациентка умерла, РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T16:00:00+03:00
2025-01-29T17:20:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
пермский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996134329_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_22330ab091b94103fdf9bb7c1a663bd7.jpg
ПЕРМЬ, 29 янв — РИА Новости. Пенсионерка из Пермского края, которую тащили по сугробам к машине скорой помощи, была доставлена в больницу, ей вовремя оказали медпомощь, но пациентка умерла, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. "Доезд бригады скорой медицинской помощи до пациентки был своевременный, помощь также оказана вовремя. Пациентка была госпитализирована. Позже, несмотря на усилия медицинских работников, женщина скончалась в больнице", - рассказали в ведомстве. Ранее в соцсетях появилась информация, что в Гремячинске скорая из-за снега не смогла подъехать к дому по вызову к 93-летней жительнице. На опубликованных фото видно, как пациентку тащили по сугробам на специальной подстилке к машине. Прокуратура Пермского края сообщила после инцидента, что начала проверку информации о ненадлежащем содержании придомовой территории многоквартирного дома в Гремячинске. "Будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании придомовой территории, улично-дорожной сети, соблюдению законодательства о здравоохранении", - проинформировало ведомство.На этой неделе в некоторых территориях Пермского края были сильные снегопады.
https://ria.ru/20250126/kuzbass-1995545796.html
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996134329_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_6bc4de9dbdcf314618d4251f228dcc0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, пермский край
Происшествия, Здоровье - Общество, Пермский край
В Пермском крае умерла женщина, которую тащили по сугробам к скорой

Умерла пенсионерка из Гремячинска, которую тащили по сугробам к машине скорой

© Фото : соцсетиПенсионерку тащат по снегу до машины скорой помощи в Гремячинске Пермского края
Пенсионерку тащат по снегу до машины скорой помощи в Гремячинске Пермского края - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : соцсети
Пенсионерку тащат по снегу до машины скорой помощи в Гремячинске Пермского края
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 29 янв — РИА Новости. Пенсионерка из Пермского края, которую тащили по сугробам к машине скорой помощи, была доставлена в больницу, ей вовремя оказали медпомощь, но пациентка умерла, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
«
"Доезд бригады скорой медицинской помощи до пациентки был своевременный, помощь также оказана вовремя. Пациентка была госпитализирована. Позже, несмотря на усилия медицинских работников, женщина скончалась в больнице", - рассказали в ведомстве.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в Гремячинске скорая из-за снега не смогла подъехать к дому по вызову к 93-летней жительнице. На опубликованных фото видно, как пациентку тащили по сугробам на специальной подстилке к машине.
Прокуратура Пермского края сообщила после инцидента, что начала проверку информации о ненадлежащем содержании придомовой территории многоквартирного дома в Гремячинске. "Будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании придомовой территории, улично-дорожной сети, соблюдению законодательства о здравоохранении", - проинформировало ведомство.
На этой неделе в некоторых территориях Пермского края были сильные снегопады.
Машина скрой помощи - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
В Кузбассе проверяют сообщения о врачах, выбросивших мужчину из скорой
26 января, 13:54
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоПермский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала