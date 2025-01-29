https://ria.ru/20250129/pensionerka-1996132559.html

В Пермском крае умерла женщина, которую тащили по сугробам к скорой

В Пермском крае умерла женщина, которую тащили по сугробам к скорой - РИА Новости, 29.01.2025

В Пермском крае умерла женщина, которую тащили по сугробам к скорой

Пенсионерка из Пермского края, которую тащили по сугробам к машине скорой помощи, была доставлена в больницу, ей вовремя оказали медпомощь, но пациентка умерла, РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T16:00:00+03:00

2025-01-29T16:00:00+03:00

2025-01-29T17:20:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

пермский край

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ПЕРМЬ, 29 янв — РИА Новости. Пенсионерка из Пермского края, которую тащили по сугробам к машине скорой помощи, была доставлена в больницу, ей вовремя оказали медпомощь, но пациентка умерла, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. "Доезд бригады скорой медицинской помощи до пациентки был своевременный, помощь также оказана вовремя. Пациентка была госпитализирована. Позже, несмотря на усилия медицинских работников, женщина скончалась в больнице", - рассказали в ведомстве. Ранее в соцсетях появилась информация, что в Гремячинске скорая из-за снега не смогла подъехать к дому по вызову к 93-летней жительнице. На опубликованных фото видно, как пациентку тащили по сугробам на специальной подстилке к машине. Прокуратура Пермского края сообщила после инцидента, что начала проверку информации о ненадлежащем содержании придомовой территории многоквартирного дома в Гремячинске. "Будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании придомовой территории, улично-дорожной сети, соблюдению законодательства о здравоохранении", - проинформировало ведомство.На этой неделе в некоторых территориях Пермского края были сильные снегопады.

https://ria.ru/20250126/kuzbass-1995545796.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, пермский край