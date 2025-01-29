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Кравцов и Хоценко обсудили развитие системы образования Омской области - РИА Новости, 29.01.2025
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Омская область
 
16:20 29.01.2025 (обновлено: 16:36 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/obrazovannie-1996142035.html
Кравцов и Хоценко обсудили развитие системы образования Омской области
Кравцов и Хоценко обсудили развитие системы образования Омской области - РИА Новости, 29.01.2025
Кравцов и Хоценко обсудили развитие системы образования Омской области
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудили комплекс задач по развитию системы образования... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T16:20:00+03:00
2025-01-29T16:36:00+03:00
омская область
омская область
россия
омск
виталий хоценко
сергей кравцов
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ОМСК, 29 янв - РИА Новости. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудили комплекс задач по развитию системы образования региона, рассказали в пресс-службе правительства области. Министр и губернатор посетили технопарк ОмГПУ, новое здание Омского химико-технологического лицея, обсудили место строительства пилотной флагманской школы. Встреча была посвящена дальнейшей модернизации образовательной инфраструктуры и участию региона в новых нацпроектах. "Сегодня система образования Омской области активно развивается. Все запланированные по нацпроекту школы были введены. Поэтому когда принимали решение, в каком регионе Сибирского федерального округа построить флагманскую школу мирового уровня, выбрали Омскую область. Строительство планируем начать в 2027 году. С этого года по поручению президента России в программу капитального ремонта включаются детские сады и колледжи. Мы будем дальше поддерживать регион по всем ключевым направлениям", – сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. С 2025 года в Омске работает Омский химико-технологический лицей на 1122 места в микрорайоне "Прибрежный" и школа на 1100 мест в микрорайоне "Серебряный берег". "До 2027 года отремонтируем 71 школу, 16 детсадов и 9 зданий колледжей. Также для участия в программах капремонта готова документация на 90 детсадов, 106 школ, 5 колледжей и 7 детских оздоровительных лагерей. Что касается строительства: в прошлом году ввели в эксплуатацию 2 школы на 1672 места. В этом году планируем сдать школу на 1100 мест в микрорайоне "Серебряный берег". Еще более 20 объектов образования запланировано к строительству до 2035-го инвесторами за счет собственных средств в рамках наших договоренностей", – рассказал Виталий Хоценко. Сергей Кравцов также добавил, что регион активно участвует в развитии системы среднего профессионального образования, в федеральном проекте "Профессионалитет".
https://ria.ru/20250127/khotsenko-1995660603.html
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омская область, россия, омск, виталий хоценко, сергей кравцов
Омская область , Омская область, Россия, Омск, Виталий Хоценко, Сергей Кравцов
Кравцов и Хоценко обсудили развитие системы образования Омской области

Кравцов и Хоценко обсудили вопросы развития системы образования Омской области

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Омской областиМинистр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и губернатор Омской области Виталий Хоценко
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и губернатор Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Омской области
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и губернатор Омской области Виталий Хоценко
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ОМСК, 29 янв - РИА Новости. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудили комплекс задач по развитию системы образования региона, рассказали в пресс-службе правительства области.
Министр и губернатор посетили технопарк ОмГПУ, новое здание Омского химико-технологического лицея, обсудили место строительства пилотной флагманской школы. Встреча была посвящена дальнейшей модернизации образовательной инфраструктуры и участию региона в новых нацпроектах.
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27 января, 10:57
"Сегодня система образования Омской области активно развивается. Все запланированные по нацпроекту школы были введены. Поэтому когда принимали решение, в каком регионе Сибирского федерального округа построить флагманскую школу мирового уровня, выбрали Омскую область. Строительство планируем начать в 2027 году. С этого года по поручению президента России в программу капитального ремонта включаются детские сады и колледжи. Мы будем дальше поддерживать регион по всем ключевым направлениям", – сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
С 2025 года в Омске работает Омский химико-технологический лицей на 1122 места в микрорайоне "Прибрежный" и школа на 1100 мест в микрорайоне "Серебряный берег".
"До 2027 года отремонтируем 71 школу, 16 детсадов и 9 зданий колледжей. Также для участия в программах капремонта готова документация на 90 детсадов, 106 школ, 5 колледжей и 7 детских оздоровительных лагерей. Что касается строительства: в прошлом году ввели в эксплуатацию 2 школы на 1672 места. В этом году планируем сдать школу на 1100 мест в микрорайоне "Серебряный берег". Еще более 20 объектов образования запланировано к строительству до 2035-го инвесторами за счет собственных средств в рамках наших договоренностей", – рассказал Виталий Хоценко.
Сергей Кравцов также добавил, что регион активно участвует в развитии системы среднего профессионального образования, в федеральном проекте "Профессионалитет".
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Омская областьОмская областьРоссияОмскВиталий ХоценкоСергей Кравцов
 
 
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