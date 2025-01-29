Кравцов и Хоценко обсудили развитие системы образования Омской области
Кравцов и Хоценко обсудили вопросы развития системы образования Омской области
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Омской областиМинистр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и губернатор Омской области Виталий Хоценко
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Омской области
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и губернатор Омской области Виталий Хоценко
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ОМСК, 29 янв - РИА Новости. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудили комплекс задач по развитию системы образования региона, рассказали в пресс-службе правительства области.
Министр и губернатор посетили технопарк ОмГПУ, новое здание Омского химико-технологического лицея, обсудили место строительства пилотной флагманской школы. Встреча была посвящена дальнейшей модернизации образовательной инфраструктуры и участию региона в новых нацпроектах.
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"Сегодня система образования Омской области активно развивается. Все запланированные по нацпроекту школы были введены. Поэтому когда принимали решение, в каком регионе Сибирского федерального округа построить флагманскую школу мирового уровня, выбрали Омскую область. Строительство планируем начать в 2027 году. С этого года по поручению президента России в программу капитального ремонта включаются детские сады и колледжи. Мы будем дальше поддерживать регион по всем ключевым направлениям", – сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
С 2025 года в Омске работает Омский химико-технологический лицей на 1122 места в микрорайоне "Прибрежный" и школа на 1100 мест в микрорайоне "Серебряный берег".
"До 2027 года отремонтируем 71 школу, 16 детсадов и 9 зданий колледжей. Также для участия в программах капремонта готова документация на 90 детсадов, 106 школ, 5 колледжей и 7 детских оздоровительных лагерей. Что касается строительства: в прошлом году ввели в эксплуатацию 2 школы на 1672 места. В этом году планируем сдать школу на 1100 мест в микрорайоне "Серебряный берег". Еще более 20 объектов образования запланировано к строительству до 2035-го инвесторами за счет собственных средств в рамках наших договоренностей", – рассказал Виталий Хоценко.
Сергей Кравцов также добавил, что регион активно участвует в развитии системы среднего профессионального образования, в федеральном проекте "Профессионалитет".
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