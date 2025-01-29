https://ria.ru/20250129/nyt-1996040755.html

Трамп "отступил" от приостановки помощи другим странам, сообщает NYT

Трамп "отступил" от приостановки помощи другим странам, сообщает NYT - РИА Новости, 29.01.2025

Трамп "отступил" от приостановки помощи другим странам, сообщает NYT

Администрация президента США Дональда Трампа смягчила ограничения в указе о приостановке программ помощи другим странам, сообщает газета New York Times со... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T08:32:00+03:00

2025-01-29T08:32:00+03:00

2025-01-29T11:06:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа смягчила ограничения в указе о приостановке программ помощи другим странам, сообщает газета New York Times со ссылкой на оказавшуюся в ее распоряжении служебную записку, написанную госсекретарем США Марко Рубио."Администрация Трампа частично отступила от указа о приостановке почти всех программ американской внешней помощи, сделав новые исключения для того, что она назвала "жизненно необходимой гуманитарной помощью", — пишет New York Times.Они затрагивают сферу медицинских услуг, питания и достижения базового уровня жизни, но не касаются абортов и программ по "разнообразию, равенству и инклюзивности".По информации издания, эти программы необходимо продолжить или возобновить.Ранее Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20250129/tramp-1996030724.html

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дональд трамп, марко рубио, сша, в мире