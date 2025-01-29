https://ria.ru/20250129/niderlandy-1996207647.html
В Нидерландах задержали трех человек за кражу экспонатов из музея
В Нидерландах задержали трех человек за кражу экспонатов из музея - РИА Новости, 29.01.2025
В Нидерландах задержали трех человек за кражу экспонатов из музея
Нидерландская полиция сообщила о задержании трех человек за причастность к краже румынских экспонатов из исторического музея Дренте в Ассене. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T21:08:00+03:00
2025-01-29T21:08:00+03:00
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ГААГА, 29 янв - РИА Новости. Нидерландская полиция сообщила о задержании трех человек за причастность к краже румынских экспонатов из исторического музея Дренте в Ассене. "Полиция задержала трех человек за причастность ко взлому и краже в музее Дренте в прошлую субботу, 25 января", - говорится в сообщении на сайте полиции. Подозреваемые находятся под стражей. Правоохранители отметили, что не исключены новые задержания. В субботу стало известно, что неизвестные устроили взрыв с последующим ограблением в историческом музее Дренте в нидерландском Ассене. В музее в это время проходила выставка, где было представлено более 600 древних экспонатов из золота и серебра, привезенных из полутора десятков румынских музеев. Главным украшением экспозиции был золотой дакийский шлем, известный как шлем Коцофенешти. Кроме этого шлема украдены были еще три золотых браслета. Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп в субботу провел телефонный разговор с румынским коллегой и пообещал вернуть Румынии украденные из музея артефакты. Между тем, генеральная прокуратура Румынии объявила о возбуждении уголовного дела по факту кражи из музея Дренте румынских экспонатов. По данным телеканала RTV Drenthe, общая стоимость украденных артефактов, включая золотой дакийский шлем, оценивается примерно в 6 миллионов евро.
https://ria.ru/20250129/stounkhendzh-1996207412.html
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румыния, нидерланды, в мире
Культура, Румыния, Нидерланды, В мире
В Нидерландах задержали трех человек за кражу экспонатов из музея
Полиция Нидерландов задержала трех человек за кражу экспонатов из музея Дренте
ГААГА, 29 янв - РИА Новости. Нидерландская полиция сообщила о задержании трех человек за причастность к краже румынских экспонатов из исторического музея Дренте в Ассене.
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"Полиция задержала трех человек за причастность ко взлому и краже в музее Дренте в прошлую субботу, 25 января", - говорится в сообщении на сайте полиции.
Подозреваемые находятся под стражей. Правоохранители отметили, что не исключены новые задержания.
В субботу стало известно, что неизвестные устроили взрыв с последующим ограблением в историческом музее Дренте в нидерландском Ассене. В музее в это время проходила выставка, где было представлено более 600 древних экспонатов из золота и серебра, привезенных из полутора десятков румынских музеев. Главным украшением экспозиции был золотой дакийский шлем, известный как шлем Коцофенешти. Кроме этого шлема украдены были еще три золотых браслета.
Глава МИД Нидерландов
Каспар Велдкамп в субботу провел телефонный разговор с румынским коллегой и пообещал вернуть Румынии
украденные из музея артефакты. Между тем, генеральная прокуратура Румынии объявила о возбуждении уголовного дела по факту кражи из музея Дренте румынских экспонатов.
По данным телеканала RTV Drenthe, общая стоимость украденных артефактов, включая золотой дакийский шлем, оценивается примерно в 6 миллионов евро.