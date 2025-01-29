https://ria.ru/20250129/murmansk-1996087983.html

Над Мурманской областью сбили украинский беспилотник

Над Мурманской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 29.01.2025

Над Мурманской областью сбили украинский беспилотник

Беспилотник, из-за которого вводились ограничения на работу аэропорта, ликвидирован в Мурманской области, воздушная гавань возобновила работу, сообщил... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T12:39:00+03:00

2025-01-29T12:39:00+03:00

2025-01-29T13:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

мурманская область

безопасность

андрей чибис

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мурманск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238870_0:332:3049:2047_1920x0_80_0_0_a457fb09f3654ca2b54f179b868c81fb.jpg

МУРМАНСК, 29 янв – РИА Новости. Беспилотник, из-за которого вводились ограничения на работу аэропорта, ликвидирован в Мурманской области, воздушная гавань возобновила работу, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале."Беспилотник ликвидирован. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме", - написал Чибис.Ранее Росавиация объявила о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Мурманск, которые вводились для обеспечения безопасности полетов. В аэропорту были задержаны несколько рейсов на прилет и вылет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

мурманская область

мурманск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мурманская область, безопасность, андрей чибис, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мурманск