https://ria.ru/20250129/murmansk-1996087983.html
Над Мурманской областью сбили украинский беспилотник
Над Мурманской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 29.01.2025
Над Мурманской областью сбили украинский беспилотник
Беспилотник, из-за которого вводились ограничения на работу аэропорта, ликвидирован в Мурманской области, воздушная гавань возобновила работу, сообщил... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:39:00+03:00
2025-01-29T12:39:00+03:00
2025-01-29T13:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
мурманская область
безопасность
андрей чибис
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мурманск
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МУРМАНСК, 29 янв – РИА Новости. Беспилотник, из-за которого вводились ограничения на работу аэропорта, ликвидирован в Мурманской области, воздушная гавань возобновила работу, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале."Беспилотник ликвидирован. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме", - написал Чибис.Ранее Росавиация объявила о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Мурманск, которые вводились для обеспечения безопасности полетов. В аэропорту были задержаны несколько рейсов на прилет и вылет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, безопасность, андрей чибис, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мурманск
Специальная военная операция на Украине, Мурманская область, Безопасность, Андрей Чибис, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Мурманск
Над Мурманской областью сбили украинский беспилотник
Мурманский губернатор Чибис сообщил о ликвидации беспилотника в регионе