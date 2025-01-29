https://ria.ru/20250129/msp-1996139011.html

Более 1 млрд долларов составил объем экспорта МСП Челябинской области

Более 1 млрд долларов составил объем экспорта МСП Челябинской области - РИА Новости, 29.01.2025

Более 1 млрд долларов составил объем экспорта МСП Челябинской области

Свыше одного миллиарда долларов составил объем экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства Челябинской области с 2018 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T16:14:00+03:00

2025-01-29T16:14:00+03:00

2025-01-29T16:14:00+03:00

челябинская область

челябинская область

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Свыше одного миллиарда долларов составил объем экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства Челябинской области с 2018 года, сообщает пресс-служба правительства региона. Развивать внешнеэкономические связи и выводить компании на экспорт с 2019 года помогали мероприятия нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", который завершился в 2024 году. По словам министра международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области Дмитрия Глухарева, в числе ключевых результатов реализации национального проекта – рост числа экспортеров и объемов экспорта. "На старте реализации нацпроекта в 2019 году в регионе было 1543 экспортера, по итогам 2024 года ожидаем рост до 2,5 тысячи. Объем экспорта малого и среднего предпринимательства в 2018 году был порядка 500 миллионов долларов, а сегодня – уже более 1 миллиарда долларов. С 2025 года мы продолжаем работу по всем направлениям уже в рамках обновленного национального проекта", – подчеркнул Глухарев, его слова приводит пресс-служба. На данный момент регион активно сотрудничает со 114 странами мира. Ключевую роль в экспорте играют Казахстан и Китай. Также в десятке лидеров по поставкам предприятий региона Беларусь, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция и Египет.

https://ria.ru/20241231/vozvraschenie-1992117940.html

https://realty.ria.ru/20241127/genprokuror-1985943120.html

челябинская область

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челябинская область