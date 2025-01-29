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В новой Москве подросток пытался поджечь здание администрации - РИА Новости, 29.01.2025
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12:47 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/moskva-1996089791.html
В новой Москве подросток пытался поджечь здание администрации
В новой Москве подросток пытался поджечь здание администрации - РИА Новости, 29.01.2025
В новой Москве подросток пытался поджечь здание администрации
Неизвестный разбил окно здания администрации поселения Внуковское в новой Москве и забросил туда бутылку с зажигательной смесью, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:47:00+03:00
2025-01-29T12:47:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Неизвестный разбил окно здания администрации поселения Внуковское в новой Москве и забросил туда бутылку с зажигательной смесью, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, в полицию обратился охранник администрации Внуковского и рассказал, что услышал звук битого стекла и выбежал на улицу, чтобы узнать, что происходит. "На улице он увидел, как неизвестный пытается поджечь фитиль у бутылки с зажигательной смесью, а после бросает ее в разбитое стекло", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что охранник потушил возгорание. По информации телеграм-канала Mash, поджигателем оказался восьмиклассник, которому заморочили голову украинские мошенники, попутно заставившие его отдать им около 1 миллиона рублей из семейного сейфа.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В новой Москве подросток пытался поджечь здание администрации

В новой Москве подросток пытался поджечь администрацию Внуковского

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Неизвестный разбил окно здания администрации поселения Внуковское в новой Москве и забросил туда бутылку с зажигательной смесью, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника, в полицию обратился охранник администрации Внуковского и рассказал, что услышал звук битого стекла и выбежал на улицу, чтобы узнать, что происходит.
"На улице он увидел, как неизвестный пытается поджечь фитиль у бутылки с зажигательной смесью, а после бросает ее в разбитое стекло", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что охранник потушил возгорание.
По информации телеграм-канала Mash, поджигателем оказался восьмиклассник, которому заморочили голову украинские мошенники, попутно заставившие его отдать им около 1 миллиона рублей из семейного сейфа.
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