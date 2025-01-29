https://ria.ru/20250129/moskva-1996089791.html

В новой Москве подросток пытался поджечь здание администрации

В новой Москве подросток пытался поджечь здание администрации - РИА Новости, 29.01.2025

В новой Москве подросток пытался поджечь здание администрации

Неизвестный разбил окно здания администрации поселения Внуковское в новой Москве и забросил туда бутылку с зажигательной смесью, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T12:47:00+03:00

2025-01-29T12:47:00+03:00

2025-01-29T12:47:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Неизвестный разбил окно здания администрации поселения Внуковское в новой Москве и забросил туда бутылку с зажигательной смесью, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, в полицию обратился охранник администрации Внуковского и рассказал, что услышал звук битого стекла и выбежал на улицу, чтобы узнать, что происходит. "На улице он увидел, как неизвестный пытается поджечь фитиль у бутылки с зажигательной смесью, а после бросает ее в разбитое стекло", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что охранник потушил возгорание. По информации телеграм-канала Mash, поджигателем оказался восьмиклассник, которому заморочили голову украинские мошенники, попутно заставившие его отдать им около 1 миллиона рублей из семейного сейфа.

https://ria.ru/20240413/avdeev-1939850032.html

москва

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва