https://ria.ru/20250129/moskva-1996089791.html
В новой Москве подросток пытался поджечь здание администрации
В новой Москве подросток пытался поджечь здание администрации - РИА Новости, 29.01.2025
В новой Москве подросток пытался поджечь здание администрации
Неизвестный разбил окно здания администрации поселения Внуковское в новой Москве и забросил туда бутылку с зажигательной смесью, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:47:00+03:00
2025-01-29T12:47:00+03:00
2025-01-29T12:47:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Неизвестный разбил окно здания администрации поселения Внуковское в новой Москве и забросил туда бутылку с зажигательной смесью, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, в полицию обратился охранник администрации Внуковского и рассказал, что услышал звук битого стекла и выбежал на улицу, чтобы узнать, что происходит. "На улице он увидел, как неизвестный пытается поджечь фитиль у бутылки с зажигательной смесью, а после бросает ее в разбитое стекло", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что охранник потушил возгорание. По информации телеграм-канала Mash, поджигателем оказался восьмиклассник, которому заморочили голову украинские мошенники, попутно заставившие его отдать им около 1 миллиона рублей из семейного сейфа.
https://ria.ru/20240413/avdeev-1939850032.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e8beace9e8c9f50ba8b5feb56cb8ad39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В новой Москве подросток пытался поджечь здание администрации
В новой Москве подросток пытался поджечь администрацию Внуковского
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Неизвестный разбил окно здания администрации поселения Внуковское в новой Москве и забросил туда бутылку с зажигательной смесью, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника, в полицию обратился охранник администрации Внуковского и рассказал, что услышал звук битого стекла и выбежал на улицу, чтобы узнать, что происходит.
"На улице он увидел, как неизвестный пытается поджечь фитиль у бутылки с зажигательной смесью, а после бросает ее в разбитое стекло", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что охранник потушил возгорание.
По информации телеграм-канала Mash, поджигателем оказался восьмиклассник, которому заморочили голову украинские мошенники, попутно заставившие его отдать им около 1 миллиона рублей из семейного сейфа.