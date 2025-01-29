https://ria.ru/20250129/moskva-1996045553.html

Около пяти тысяч новых указателей установят в Москве в этом году

Около пяти тысяч новых указателей установят в Москве в этом году - РИА Новости, 29.01.2025

Около пяти тысяч новых указателей установят в Москве в этом году

Специалисты комплекса городского хозяйства установят в этом году около 5 тысяч новых домовых и городских указателей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T09:11:00+03:00

2025-01-29T09:11:00+03:00

2025-01-29T09:11:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

московское центральное кольцо (мцк)

капремонт в москве

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установят в этом году около 5 тысяч новых домовых и городских указателей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая является важной составляющей комфортной городской среды. В этом году запланирована установка почти 1,1 тысячи городских указателей и 3,7 тысячи домовых. Указатели помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к ближайшей станции метро, МЦК или МЦД, больнице, театру, школе или другому социально значимому объекту", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что все навигационные элементы в Москве соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц. "Продолжим проект по созданию исторической навигации. Так, в прошлом году обновили пешеходную навигацию в Парке Победы, где появились 40 информационных модулей городских указателей и 14 указателей "стойка" с QR-кодами. Теперь посетителям удобнее строить маршруты, они могут быстро получить информацию о памятниках и мемориалах", - добавил Бирюков. Он подчеркнул, что с момента старта программы в 2014 году на улицах Москвы установили около 120 тысяч новых указателей.

https://ria.ru/20250128/moskva-1995883398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк), капремонт в москве