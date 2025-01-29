Около пяти тысяч новых указателей установят в Москве в этом году
Заммэра Бирюков: в Москве установят 5 тысяч новых домовых и городских указателей
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установят в этом году около 5 тысяч новых домовых и городских указателей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая является важной составляющей комфортной городской среды. В этом году запланирована установка почти 1,1 тысячи городских указателей и 3,7 тысячи домовых. Указатели помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к ближайшей станции метро, МЦК или МЦД, больнице, театру, школе или другому социально значимому объекту", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра напомнил, что все навигационные элементы в Москве соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц.
"Продолжим проект по созданию исторической навигации. Так, в прошлом году обновили пешеходную навигацию в Парке Победы, где появились 40 информационных модулей городских указателей и 14 указателей "стойка" с QR-кодами. Теперь посетителям удобнее строить маршруты, они могут быстро получить информацию о памятниках и мемориалах", - добавил Бирюков.
Он подчеркнул, что с момента старта программы в 2014 году на улицах Москвы установили около 120 тысяч новых указателей.