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Около пяти тысяч новых указателей установят в Москве в этом году - РИА Новости, 29.01.2025
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09:11 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/moskva-1996045553.html
Около пяти тысяч новых указателей установят в Москве в этом году
Около пяти тысяч новых указателей установят в Москве в этом году - РИА Новости, 29.01.2025
Около пяти тысяч новых указателей установят в Москве в этом году
Специалисты комплекса городского хозяйства установят в этом году около 5 тысяч новых домовых и городских указателей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T09:11:00+03:00
2025-01-29T09:11:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
московское центральное кольцо (мцк)
капремонт в москве
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установят в этом году около 5 тысяч новых домовых и городских указателей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая является важной составляющей комфортной городской среды. В этом году запланирована установка почти 1,1 тысячи городских указателей и 3,7 тысячи домовых. Указатели помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к ближайшей станции метро, МЦК или МЦД, больнице, театру, школе или другому социально значимому объекту", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что все навигационные элементы в Москве соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц. "Продолжим проект по созданию исторической навигации. Так, в прошлом году обновили пешеходную навигацию в Парке Победы, где появились 40 информационных модулей городских указателей и 14 указателей "стойка" с QR-кодами. Теперь посетителям удобнее строить маршруты, они могут быстро получить информацию о памятниках и мемориалах", - добавил Бирюков. Он подчеркнул, что с момента старта программы в 2014 году на улицах Москвы установили около 120 тысяч новых указателей.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк), капремонт в москве
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Московское центральное кольцо (МЦК), Капремонт в Москве
Около пяти тысяч новых указателей установят в Москве в этом году

Заммэра Бирюков: в Москве установят 5 тысяч новых домовых и городских указателей

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установят в этом году около 5 тысяч новых домовых и городских указателей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая является важной составляющей комфортной городской среды. В этом году запланирована установка почти 1,1 тысячи городских указателей и 3,7 тысячи домовых. Указатели помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к ближайшей станции метро, МЦК или МЦД, больнице, театру, школе или другому социально значимому объекту", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра напомнил, что все навигационные элементы в Москве соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц.
"Продолжим проект по созданию исторической навигации. Так, в прошлом году обновили пешеходную навигацию в Парке Победы, где появились 40 информационных модулей городских указателей и 14 указателей "стойка" с QR-кодами. Теперь посетителям удобнее строить маршруты, они могут быстро получить информацию о памятниках и мемориалах", - добавил Бирюков.
Он подчеркнул, что с момента старта программы в 2014 году на улицах Москвы установили около 120 тысяч новых указателей.
 
Городское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковМосковское центральное кольцо (МЦК)Капремонт в Москве
 
 
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