Рейтинг@Mail.ru
Молдавия заявила, что предложила ПМР альтернативные решения кризиса - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:15 29.01.2025 (обновлено: 21:21 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/moldavija-1996208226.html
Молдавия заявила, что предложила ПМР альтернативные решения кризиса
Молдавия заявила, что предложила ПМР альтернативные решения кризиса - РИА Новости, 29.01.2025
Молдавия заявила, что предложила ПМР альтернативные решения кризиса
Молдавия предложила непризнанной Приднестровской Молдавской Республике альтернативные механизмы поставок энергоресурсов, сообщает в среду пресс-служба Бюро по... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T21:15:00+03:00
2025-01-29T21:21:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
тирасполь
дорин речан
евросоюз
газпром
транзит газа через украину
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
КИШИНЕВ, 29 янв – РИА Новости. Молдавия предложила непризнанной Приднестровской Молдавской Республике альтернативные механизмы поставок энергоресурсов, сообщает в среду пресс-служба Бюро по реинтеграции, не приводя подробностей об этих поставках. Ранее в среду в бюро по реинтеграции Молдавии сообщили, что представители Кишинева и Тирасполя обсудят 30 января детали поставок газа в ПМР за счет гранта Евросоюза. МИД ПМР заявил, что Тирасполь приветствует намерение Евросоюза предоставить экстренный финансовый грант для оказания поддержки Приднестровью в период энергетического кризиса. "В среду, в формате видеоконференции прошло рабочее совещание технического уровня с участием экспертов по электроэнергетике с обоих берегов Днестра, представителей ЕС и политических координаторов переговоров по урегулированию приднестровского вопроса. В контексте поддержки со стороны Европейского союза Кишинёв предложил Тирасполю надёжные варианты выхода из энергетического кризиса, согласование и внедрение альтернативных механизмов поставки энергоресурсов в Приднестровье", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте правительства Молдавии. В заявлении не приводятся подробности об этих поставках. В Бюро по вопросам реинтеграции подчеркнули, что для "эффективной реализации этих мер Тирасполю необходимо предоставить детальные технические сведения и статистические данные по потреблению электроэнергии и газа в регионе". Отдельно подчёркивается необходимость разработки механизма, который гарантирует, что закупленный в рамках поддержки ЕС газ в первую очередь обеспечит нужды бытовых потребителей, больниц, школ и социальных учреждений. "Представитель делегации Евросоюза в Кишинёве подчеркнул, что важна прозрачность процесса. Наша помощь должна в первую очередь обеспечивать нужды граждан. Власти Молдавии настаивают, что закупленный при поддержке ЕС газ должен направляться в дома, больницы и школы", – говорится в заявлении. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан сообщил, что при поддержке ЕС будет одобрен заем, который позволит предоставить 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. Он отметил, что ЕС выделит также 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене. МИД ПМР заявил, что Тирасполь приветствует намерение Евросоюза предоставить экстренный финансовый грант для оказания поддержки Приднестровью в период энергетического кризиса. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250129/pridnestrove-1996207084.html
https://ria.ru/20250129/krasnoselskiy-1996112397.html
https://ria.ru/20250129/krasnoselskiy-1996112397.html
молдавия
кишинев
тирасполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, дорин речан, евросоюз, газпром, транзит газа через украину
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Дорин Речан, Евросоюз, Газпром, транзит газа через Украину
Молдавия заявила, что предложила ПМР альтернативные решения кризиса

Молдавия предложила ПМР альтернативные механизмы поставок энергоресурсов

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 29 янв – РИА Новости. Молдавия предложила непризнанной Приднестровской Молдавской Республике альтернативные механизмы поставок энергоресурсов, сообщает в среду пресс-служба Бюро по реинтеграции, не приводя подробностей об этих поставках.
Ранее в среду в бюро по реинтеграции Молдавии сообщили, что представители Кишинева и Тирасполя обсудят 30 января детали поставок газа в ПМР за счет гранта Евросоюза. МИД ПМР заявил, что Тирасполь приветствует намерение Евросоюза предоставить экстренный финансовый грант для оказания поддержки Приднестровью в период энергетического кризиса.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Глава Приднестровья призвал представителей ЕС повлиять на Молдавию
Вчера, 21:01
«
"В среду, в формате видеоконференции прошло рабочее совещание технического уровня с участием экспертов по электроэнергетике с обоих берегов Днестра, представителей ЕС и политических координаторов переговоров по урегулированию приднестровского вопроса. В контексте поддержки со стороны Европейского союза Кишинёв предложил Тирасполю надёжные варианты выхода из энергетического кризиса, согласование и внедрение альтернативных механизмов поставки энергоресурсов в Приднестровье", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте правительства Молдавии.
В заявлении не приводятся подробности об этих поставках.
В Бюро по вопросам реинтеграции подчеркнули, что для "эффективной реализации этих мер Тирасполю необходимо предоставить детальные технические сведения и статистические данные по потреблению электроэнергии и газа в регионе".
Отдельно подчёркивается необходимость разработки механизма, который гарантирует, что закупленный в рамках поддержки ЕС газ в первую очередь обеспечит нужды бытовых потребителей, больниц, школ и социальных учреждений.
Сотрудники Тирастеплоэнерго у котельной на дизельном топливе, предназначенной для обогрева Республиканской клинической больницы в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В ПМР попросили Молдавию начать переговоры о гранте ЕС на покупку газа
Вчера, 14:37
«
"Представитель делегации Евросоюза в Кишинёве подчеркнул, что важна прозрачность процесса. Наша помощь должна в первую очередь обеспечивать нужды граждан. Власти Молдавии настаивают, что закупленный при поддержке ЕС газ должен направляться в дома, больницы и школы", – говорится в заявлении.
Ранее премьер Молдавии Дорин Речан сообщил, что при поддержке ЕС будет одобрен заем, который позволит предоставить 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. Он отметил, что ЕС выделит также 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене. МИД ПМР заявил, что Тирасполь приветствует намерение Евросоюза предоставить экстренный финансовый грант для оказания поддержки Приднестровью в период энергетического кризиса.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Сотрудники Тирастеплоэнерго у котельной на дизельном топливе, предназначенной для обогрева Республиканской клинической больницы в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В ПМР попросили Молдавию начать переговоры о гранте ЕС на покупку газа
Вчера, 14:37
 
В миреМолдавияКишиневТираспольДорин РечанЕвросоюзГазпромтранзит газа через Украину
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала