Сотрудники украинского военкомата мобилизовали мужчину в Запорожье
В Запорожье мобилизовали мужчину, когда он переоформлял отсрочку
© AP Photo / Efrem LukatskyМобилизованный украинский военнослужащий
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Мобилизованный украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Сотрудники военкомата в подконтрольном ВСУ городе Запорожье мобилизовали мужчину, когда он переоформлял отсрочку, сообщает издание "Страна.ua".
«
"В Запорожье мужчину мобилизовали, когда он переоформлял отсрочку. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) сняли мужчину с маршрутки и забрали для проверки документов. У него была справка, которая занимается переоформлением документов, чтобы продолжить отсрочку. Но его мобилизовали", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Издание опубликовало фото справки, выданной Максиму Чуприне о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. Документ действителен до 7 февраля 2025 года.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине женщины отбили мужчину у сотрудников военкомата
30 декабря 2024, 22:28