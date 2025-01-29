https://ria.ru/20250129/mobilizatsiya-1996210551.html

Сотрудники украинского военкомата мобилизовали мужчину в Запорожье

Сотрудники украинского военкомата мобилизовали мужчину в Запорожье - РИА Новости, 29.01.2025

Сотрудники украинского военкомата мобилизовали мужчину в Запорожье

Сотрудники военкомата в подконтрольном ВСУ городе Запорожье мобилизовали мужчину, когда он переоформлял отсрочку, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T21:33:00+03:00

2025-01-29T21:33:00+03:00

2025-01-29T21:33:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Сотрудники военкомата в подконтрольном ВСУ городе Запорожье мобилизовали мужчину, когда он переоформлял отсрочку, сообщает издание "Страна.ua". "В Запорожье мужчину мобилизовали, когда он переоформлял отсрочку. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) сняли мужчину с маршрутки и забрали для проверки документов. У него была справка, которая занимается переоформлением документов, чтобы продолжить отсрочку. Но его мобилизовали", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Издание опубликовало фото справки, выданной Максиму Чуприне о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. Документ действителен до 7 февраля 2025 года. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250129/ukraina-1996203596.html

https://ria.ru/20241230/voenkomy-1992112672.html

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