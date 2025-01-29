Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники украинского военкомата мобилизовали мужчину в Запорожье - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:33 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/mobilizatsiya-1996210551.html
Сотрудники украинского военкомата мобилизовали мужчину в Запорожье
Сотрудники украинского военкомата мобилизовали мужчину в Запорожье - РИА Новости, 29.01.2025
Сотрудники украинского военкомата мобилизовали мужчину в Запорожье
Сотрудники военкомата в подконтрольном ВСУ городе Запорожье мобилизовали мужчину, когда он переоформлял отсрочку, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T21:33:00+03:00
2025-01-29T21:33:00+03:00
в мире
запорожье
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955038559_0:19:3072:1746_1920x0_80_0_0_7d0f83b21d6a83100e867b8f459de9fd.jpg
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Сотрудники военкомата в подконтрольном ВСУ городе Запорожье мобилизовали мужчину, когда он переоформлял отсрочку, сообщает издание "Страна.ua". "В Запорожье мужчину мобилизовали, когда он переоформлял отсрочку. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) сняли мужчину с маршрутки и забрали для проверки документов. У него была справка, которая занимается переоформлением документов, чтобы продолжить отсрочку. Но его мобилизовали", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Издание опубликовало фото справки, выданной Максиму Чуприне о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. Документ действителен до 7 февраля 2025 года. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20250129/ukraina-1996203596.html
https://ria.ru/20241230/voenkomy-1992112672.html
запорожье
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955038559_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_715c7ae61c6de300f404439b8e9f6a3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожье, украина, вооруженные силы украины
В мире, Запорожье, Украина, Вооруженные силы Украины
Сотрудники украинского военкомата мобилизовали мужчину в Запорожье

В Запорожье мобилизовали мужчину, когда он переоформлял отсрочку

© AP Photo / Efrem LukatskyМобилизованный украинский военнослужащий
Мобилизованный украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Мобилизованный украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Сотрудники военкомата в подконтрольном ВСУ городе Запорожье мобилизовали мужчину, когда он переоформлял отсрочку, сообщает издание "Страна.ua".
«
"В Запорожье мужчину мобилизовали, когда он переоформлял отсрочку. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) сняли мужчину с маршрутки и забрали для проверки документов. У него была справка, которая занимается переоформлением документов, чтобы продолжить отсрочку. Но его мобилизовали", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Задержание мужчины на Украине в рамках мобилизации - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
На Украине насильно мобилизовали экс-замначальника региональной таможни
Вчера, 20:29
Издание опубликовало фото справки, выданной Максиму Чуприне о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. Документ действителен до 7 февраля 2025 года.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
В Ровно на западе Украины женщины отбили мужчину у сотрудников военкомата - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
На Украине женщины отбили мужчину у сотрудников военкомата
30 декабря 2024, 22:28
 
В миреЗапорожьеУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала