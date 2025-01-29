В Харьковской области рассказали о незаконной мобилизации подростков
Замглавы ВГА Лисняк: в Харьковской области незаконно мобилизовали 18 подростков
© AP Photo / Efrem LukatskyМобилизованный военнослужащий во время тренировки
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Украинские власти незаконно мобилизуют несовершеннолетних жителей Харьковской области, известно уже о 18 таких подростках, заявил журналистам заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк.
По словам Лисняка, в ВГА обратилась жительница Чугуевского района Харьковской области с заявлением о пропаже ее сына 2009 года рождения, а также детей ее знакомых примерно того же возраста, при этом украинская полиция розыск не ведет.
"Девятнадцатого января 2025 года с одной из пострадавших матерей связался её сын, сообщив о том, что в декабре его насильно похитили без документов представители ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), отправив на процедуру комплектации и прохождения первоначальной подготовки в один из учебных лагерей, расположенных в районе города Чугуев. На данный момент несовершеннолетний парень пребывает в рядах 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Вместе с ним в расположении также находятся порядка 18 несовершеннолетних граждан, в том числе двое ранее пропавших подростков", - сообщил Лисняк.
По словам Лисняка, эту информации ВГА удалось подтвердить. Ссылаясь на источник в украинском военкомате, он сказал, что на Украине есть негласный приказ о мобилизации всех задержанных, у которых при себе нет документов, и несовершеннолетним в таких условиях могут "приписать" лишние годы.
"Данные действия квалифицируются сотрудниками УВД ВГА Харьковской области как похищение заведомо несовершеннолетних лиц, совершенное организованной группой. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются иные детали совершенного преступления", - добавил Лисняк.
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