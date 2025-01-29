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В Харьковской области рассказали о незаконной мобилизации подростков - РИА Новости, 29.01.2025
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12:42 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/mobilizatsiya-1996088772.html
В Харьковской области рассказали о незаконной мобилизации подростков
В Харьковской области рассказали о незаконной мобилизации подростков - РИА Новости, 29.01.2025
В Харьковской области рассказали о незаконной мобилизации подростков
Украинские власти незаконно мобилизуют несовершеннолетних жителей Харьковской области, известно уже о 18 таких подростках, заявил журналистам заместитель главы... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:42:00+03:00
2025-01-29T12:42:00+03:00
в мире
харьковская область
украина
чугуевский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Украинские власти незаконно мобилизуют несовершеннолетних жителей Харьковской области, известно уже о 18 таких подростках, заявил журналистам заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк. По словам Лисняка, в ВГА обратилась жительница Чугуевского района Харьковской области с заявлением о пропаже ее сына 2009 года рождения, а также детей ее знакомых примерно того же возраста, при этом украинская полиция розыск не ведет. "Девятнадцатого января 2025 года с одной из пострадавших матерей связался её сын, сообщив о том, что в декабре его насильно похитили без документов представители ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), отправив на процедуру комплектации и прохождения первоначальной подготовки в один из учебных лагерей, расположенных в районе города Чугуев. На данный момент несовершеннолетний парень пребывает в рядах 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Вместе с ним в расположении также находятся порядка 18 несовершеннолетних граждан, в том числе двое ранее пропавших подростков", - сообщил Лисняк. По словам Лисняка, эту информации ВГА удалось подтвердить. Ссылаясь на источник в украинском военкомате, он сказал, что на Украине есть негласный приказ о мобилизации всех задержанных, у которых при себе нет документов, и несовершеннолетним в таких условиях могут "приписать" лишние годы. "Данные действия квалифицируются сотрудниками УВД ВГА Харьковской области как похищение заведомо несовершеннолетних лиц, совершенное организованной группой. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются иные детали совершенного преступления", - добавил Лисняк.
https://ria.ru/20250124/lvov-1995250679.html
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харьковская область
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в мире, харьковская область, украина, чугуевский район, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Украина, Чугуевский район, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области рассказали о незаконной мобилизации подростков

Замглавы ВГА Лисняк: в Харьковской области незаконно мобилизовали 18 подростков

© AP Photo / Efrem LukatskyМобилизованный военнослужащий во время тренировки
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Украинские власти незаконно мобилизуют несовершеннолетних жителей Харьковской области, известно уже о 18 таких подростках, заявил журналистам заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк.
По словам Лисняка, в ВГА обратилась жительница Чугуевского района Харьковской области с заявлением о пропаже ее сына 2009 года рождения, а также детей ее знакомых примерно того же возраста, при этом украинская полиция розыск не ведет.
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"Девятнадцатого января 2025 года с одной из пострадавших матерей связался её сын, сообщив о том, что в декабре его насильно похитили без документов представители ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), отправив на процедуру комплектации и прохождения первоначальной подготовки в один из учебных лагерей, расположенных в районе города Чугуев. На данный момент несовершеннолетний парень пребывает в рядах 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Вместе с ним в расположении также находятся порядка 18 несовершеннолетних граждан, в том числе двое ранее пропавших подростков", - сообщил Лисняк.
По словам Лисняка, эту информации ВГА удалось подтвердить. Ссылаясь на источник в украинском военкомате, он сказал, что на Украине есть негласный приказ о мобилизации всех задержанных, у которых при себе нет документов, и несовершеннолетним в таких условиях могут "приписать" лишние годы.
"Данные действия квалифицируются сотрудниками УВД ВГА Харьковской области как похищение заведомо несовершеннолетних лиц, совершенное организованной группой. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются иные детали совершенного преступления", - добавил Лисняк.
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В миреХарьковская областьУкраинаЧугуевский районВооруженные силы Украины
 
 
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