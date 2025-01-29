https://ria.ru/20250129/mobilizatsiya-1996088772.html

В Харьковской области рассказали о незаконной мобилизации подростков

В Харьковской области рассказали о незаконной мобилизации подростков - РИА Новости, 29.01.2025

В Харьковской области рассказали о незаконной мобилизации подростков

Украинские власти незаконно мобилизуют несовершеннолетних жителей Харьковской области, известно уже о 18 таких подростках, заявил журналистам заместитель главы... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T12:42:00+03:00

2025-01-29T12:42:00+03:00

2025-01-29T12:42:00+03:00

в мире

харьковская область

украина

чугуевский район

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955038559_0:19:3072:1746_1920x0_80_0_0_7d0f83b21d6a83100e867b8f459de9fd.jpg

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Украинские власти незаконно мобилизуют несовершеннолетних жителей Харьковской области, известно уже о 18 таких подростках, заявил журналистам заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк. По словам Лисняка, в ВГА обратилась жительница Чугуевского района Харьковской области с заявлением о пропаже ее сына 2009 года рождения, а также детей ее знакомых примерно того же возраста, при этом украинская полиция розыск не ведет. "Девятнадцатого января 2025 года с одной из пострадавших матерей связался её сын, сообщив о том, что в декабре его насильно похитили без документов представители ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), отправив на процедуру комплектации и прохождения первоначальной подготовки в один из учебных лагерей, расположенных в районе города Чугуев. На данный момент несовершеннолетний парень пребывает в рядах 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Вместе с ним в расположении также находятся порядка 18 несовершеннолетних граждан, в том числе двое ранее пропавших подростков", - сообщил Лисняк. По словам Лисняка, эту информации ВГА удалось подтвердить. Ссылаясь на источник в украинском военкомате, он сказал, что на Украине есть негласный приказ о мобилизации всех задержанных, у которых при себе нет документов, и несовершеннолетним в таких условиях могут "приписать" лишние годы. "Данные действия квалифицируются сотрудниками УВД ВГА Харьковской области как похищение заведомо несовершеннолетних лиц, совершенное организованной группой. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются иные детали совершенного преступления", - добавил Лисняк.

https://ria.ru/20250124/lvov-1995250679.html

https://ria.ru/20250116/bunt-1994083550.html

харьковская область

украина

чугуевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьковская область, украина, чугуевский район, вооруженные силы украины