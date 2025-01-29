https://ria.ru/20250129/mizulina-1996142317.html

Мизулина заявила, что не испытывает неприязни к угрожавшему ей стримеру

Мизулина заявила, что не испытывает неприязни к угрожавшему ей стримеру - РИА Новости, 29.01.2025

Мизулина заявила, что не испытывает неприязни к угрожавшему ей стримеру

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила в суде в Ярославле по делу об угрозах в ее адрес со стороны треш-стримера Аслана Дурдиева, что не... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T16:21:00+03:00

2025-01-29T16:21:00+03:00

2025-01-29T16:21:00+03:00

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила в суде в Ярославле по делу об угрозах в ее адрес со стороны треш-стримера Аслана Дурдиева, что не испытывает к подсудимому личной неприязни и не имеет причин оговаривать его, передает корреспондент РИА Новости. В Кировском районном суде Ярославля в среду прошло очередное заседание по делу Дурдиева, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ) и угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ). По версии обвинения, подсудимый 22 июня 2021 года в Ярославле в ходе внезапно возникшего конфликта избил 28-летнего местного жителя, обезобразив тому лицо, а в ночь на 13 февраля 2024 года пьяным дома в ходе онлайн-трансляции высказал в адрес Мизулиной "угрозу убийством путем физической расправы, при этом использовал ненормативную лексику и множественные оскорбления". Мизулина участвовала в суде по видеоконференцсвязи. "Имеются ли между вами и подсудимым личные неприязненные отношения, основания его оговаривать?" - спросила ее судья Елена Сергеева перед допросом. "Личной неприязни нет, не знакома и никогда не была знакома с данным гражданином, даже не имею представления о том, как этот человек выглядит, и не имею никакой иной информации, кроме той, которая была опубликована ранее в средствах массовой информации и в социальных сетях в связи с осуществлением им противоправной деятельности", - ответила Мизулина. Дурдиев перед началом заседания заявил журналистам, что не считает свои слова в адрес Мизулиной угрозой убийства, но признает, что оскорбил ее, и за это уже заплатил штраф. Дурдиев пояснил, что его разозлило, что Мизулина опубликовала про него негативную и неправдивую, по его словам, информацию в своих соцсетях, а затем ее подписчики обнародовали его личные данные, включая домашний адрес. В адрес Дурдиева посыпались угрозы, оскорбления, в том числе и по национальному признаку, началась травля, утверждают подсудимый и его адвокат Алексей Александров. "Ты хочешь со мной побороться?" - это угроза? Нет... Ответа с ее стороны не было, и я сказал: я тебя поборю", - привел стример примеры своих высказываний в адрес Мизулиной. При этом он подчеркнул, что сожалеет о сказанных в адрес Мизулиной оскорблениях. По словам адвоката, экспертиза тоже не нашла угроз в высказываниях его подзащитного. В феврале 2024 года Мизулина написала в своем Telegram-канале, что благодаря подписчикам обратила внимание на "некоего треш-стримера Аслана из Ярославля, который в прямом эфире в YouTube избил человека". Зрители утверждали, что такие избиения происходят постоянно в ходе трансляций, в связи с чем Мизулина направила обращение в МВД России с просьбой провести проверку. Позже она сообщила, что треш-стример стал угрожать ей расправой. Затем официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала видео с задержанным в Ярославской области треш-стримером, на нем он говорит, что оскорбил Мизулину и признает свою вину. В рамках административного дела об оскорблениях Дурдиев был оштрафован. По делу об угрозах была назначена психолого-лингвистическая экспертиза.

https://ria.ru/20250129/sud-1996115514.html

https://ria.ru/20250128/mizulina-1995967422.html

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https://ria.ru/20250128/mizulina--1995868460.html

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происшествия, россия, ярославль, ярославская область, екатерина мизулина, алексей александров, ирина волк, youtube