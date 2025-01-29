В интернете начали принимать к оплате криптовалюту Трампа
Bloomberg: ряд интернет-площадок начал принимать к оплате мемкоин Трампа
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Ряд торговых интернет-площадок начал принимать к оплате мемкоин, созданный президентом США Дональдом Трампом, передает агентство Блумберг.
Официальный мемкоин Трампа был выпущен 17 января, и президент прорекламировал его в социальных сетях. Обычно считается, что мемкоин — это криптовалюта, не имеющая фундаментальной ценности и созданная ради шутки.
Однако теперь держатели мемкоина Трампа могут приобрести товары на сайтах, которые продают его мерч: часы, духи и кроссовки. В последние дни другие интернет-площадки, например туристический сайт Travala, также начали принимать $Trump к оплате.
"Эти варианты оплаты - один из ответов на вопрос о том, для чего может быть использован мемкоин президента, кроме как для спекуляций", - отмечает Блумберг.
Менее чем за сутки после запуска криптовалюта Трампа выросла в цене в четыре раза. С течением времени стоимость монеты колебалась и сейчас значительно снизилась по сравнению с пиком. По данным сайта CoinMarketCap, во вторник днем в Нью-Йорке ее общая рыночная стоимость составляла 5,4 миллиарда долларов.
Сам Трамп неоднократно высказывался в поддержку цифровых валют. Еще до своей победы на президентских выборах в ноябре 2024 года республиканец пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В июле он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий.