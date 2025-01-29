https://ria.ru/20250129/lolita-1996076005.html

Лолита отменила концерт в Кемерово

Лолита отменила концерт в Кемерово - РИА Новости, 29.01.2025

Лолита отменила концерт в Кемерово

Певица Лолита сообщила в Telegram-канале об отмене концерта в Кемерово из-за ремонта кабеля в зале, в котором должно было состояться мероприятие. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T11:53:00+03:00

2025-01-29T11:53:00+03:00

2025-01-29T11:53:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Певица Лолита сообщила в Telegram-канале об отмене концерта в Кемерово из-за ремонта кабеля в зале, в котором должно было состояться мероприятие. Концерты Лолиты были запланированы на 15 февраля в Новокузнецке и на 17 февраля - в Кемерово, следует из данных афиши. "Из малоприятного: город Кемерово, например, прислал письмо, конечно же, с пометкой "Срочно", что концерт провести не могут, потому что три дня в зале будут ремонтировать кабель. И надо же, хотя до концерта еще три недели, именно в эти три дня, когда в один из них должен был состояться концерт", - говорит певица на видео в Telegram-канале. По ее словам, концерт в Новокузнецке тоже под угрозой срыва. Как рассказала певица, администрация площадки сообщила о том, что паспорт безопасности объекта просрочен. "И они не знают, когда выдадут новый... Вы понимаете, это техника безопасности. Это катастрофические вещи", - добавила она. Артистка пообещала опубликовать письма, которые ей пришлют из администраций концертных площадок Кемерово и Новокузнецка. Также она отметила, что все деньги от продажи билетов должны быть возвращены. "Это форс-мажор и повод для того, чтобы вы вернули деньги за каждый билет до копейки", - сказала Лолита.

https://ria.ru/20241214/sud-1989188627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кемерово, новокузнецк, лолита милявская, новости культуры, россия