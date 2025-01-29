https://ria.ru/20250129/lnr-1996040284.html

В ЛНР сообщили об уничтожении трех опорных пунктов ВСУ

В ЛНР сообщили об уничтожении трех опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 29.01.2025

В ЛНР сообщили об уничтожении трех опорных пунктов ВСУ

Российские войска уничтожили два опорных пункта ВСУ западнее Ивановки в ЛНР и один - в районе Колодезей, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T08:29:00+03:00

2025-01-29T08:29:00+03:00

2025-01-29T08:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

донецкая народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ЛУГАНСК, 29 янв — РИА Новости. Российские войска уничтожили два опорных пункта ВСУ западнее Ивановки в ЛНР и один - в районе Колодезей, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий наши войска улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Ивановка северо-западнее Тернов (в Луганской Народной Республике – ред.). Уничтожен один опорный пункт в районе Колодезей и два - западнее Ивановки", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что также было поражено место скопления военной техники и личного состава ВСУ восточнее Зеленой Долины в ДНР. "На данный момент подтверждено уничтожение западной артиллерийской установки, бронетранспортера и двух пикапов", - отметил эксперт. Минобороны РФ 14 января сообщало об освобождении российской группировкой войск "Запад" населенного пункта Терны в Донецкой Народной Республике.

https://ria.ru/20250129/obstanovka-1995943847.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность