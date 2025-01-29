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В ЛНР сообщили об уничтожении трех опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 29.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:29 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/lnr-1996040284.html
В ЛНР сообщили об уничтожении трех опорных пунктов ВСУ
В ЛНР сообщили об уничтожении трех опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 29.01.2025
В ЛНР сообщили об уничтожении трех опорных пунктов ВСУ
Российские войска уничтожили два опорных пункта ВСУ западнее Ивановки в ЛНР и один - в районе Колодезей, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T08:29:00+03:00
2025-01-29T08:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ЛУГАНСК, 29 янв — РИА Новости. Российские войска уничтожили два опорных пункта ВСУ западнее Ивановки в ЛНР и один - в районе Колодезей, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий наши войска улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Ивановка северо-западнее Тернов (в Луганской Народной Республике – ред.). Уничтожен один опорный пункт в районе Колодезей и два - западнее Ивановки", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что также было поражено место скопления военной техники и личного состава ВСУ восточнее Зеленой Долины в ДНР. "На данный момент подтверждено уничтожение западной артиллерийской установки, бронетранспортера и двух пикапов", - отметил эксперт. Минобороны РФ 14 января сообщало об освобождении российской группировкой войск "Запад" населенного пункта Терны в Донецкой Народной Республике.
https://ria.ru/20250129/obstanovka-1995943847.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В ЛНР сообщили об уничтожении трех опорных пунктов ВСУ

Марочко: ВС РФ уничтожили два опорника ВСУ западнее Ивановки и один у Колодезей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 29 янв — РИА Новости. Российские войска уничтожили два опорных пункта ВСУ западнее Ивановки в ЛНР и один - в районе Колодезей, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе активных боевых действий наши войска улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Ивановка северо-западнее Тернов (в Луганской Народной Республике – ред.). Уничтожен один опорный пункт в районе Колодезей и два - западнее Ивановки", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
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Марочко добавил, что также было поражено место скопления военной техники и личного состава ВСУ восточнее Зеленой Долины в ДНР.
"На данный момент подтверждено уничтожение западной артиллерийской установки, бронетранспортера и двух пикапов", - отметил эксперт.
Минобороны РФ 14 января сообщало об освобождении российской группировкой войск "Запад" населенного пункта Терны в Донецкой Народной Республике.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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