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Более 9,1 миллиона льготных рецептов обеспечили лекарствами в Подмосковье - РИА Новости, 29.01.2025
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Новости Подмосковья
 
18:16 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/lekarstva-1996182493.html
Более 9,1 миллиона льготных рецептов обеспечили лекарствами в Подмосковье
Более 9,1 миллиона льготных рецептов обеспечили лекарствами в Подмосковье - РИА Новости, 29.01.2025
Более 9,1 миллиона льготных рецептов обеспечили лекарствами в Подмосковье
Более 9,1 миллиона льготных рецептов обеспечили лекарствами в Подмосковье в 2024 году, граждане смогли бесплатно получить медикаменты, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T18:16:00+03:00
2025-01-29T18:16:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Более 9,1 миллиона льготных рецептов обеспечили лекарствами в Подмосковье в 2024 году, граждане смогли бесплатно получить медикаменты, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что в области уделяется большое внимание обеспечению жителей льготными лекарственными препаратами. "Только за прошлый год мы обеспечили более 9,1 миллиона льготных рецептов. Ежегодно увеличивается финансирование закупок лекарств. Так, в этом году на эти цели у нас предусмотрено 31,1 миллиарда рублей, что на 2,5 миллиарда больше по сравнению с предыдущим", - добавил Забелин, его слова приводит пресс-служба. Чтобы получить препараты на льготной основе необходимо входить в одну из категорий льготных групп населения. Например, льготными лекарствами обеспечиваются инвалиды, дети-инвалиды, ветераны и участники ВОВ, пациенты с сахарным диабетом и многие другие.
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московская область (подмосковье), здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
Более 9,1 миллиона льготных рецептов обеспечили лекарствами в Подмосковье

Свыше 9,1 миллиона льготных рецептов обеспечили лекарствами в Московской области

© Фото : Freepik / zinkevychЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : Freepik / zinkevych
Лекарственные препараты. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Более 9,1 миллиона льготных рецептов обеспечили лекарствами в Подмосковье в 2024 году, граждане смогли бесплатно получить медикаменты, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что в области уделяется большое внимание обеспечению жителей льготными лекарственными препаратами.
"Только за прошлый год мы обеспечили более 9,1 миллиона льготных рецептов. Ежегодно увеличивается финансирование закупок лекарств. Так, в этом году на эти цели у нас предусмотрено 31,1 миллиарда рублей, что на 2,5 миллиарда больше по сравнению с предыдущим", - добавил Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Чтобы получить препараты на льготной основе необходимо входить в одну из категорий льготных групп населения. Например, льготными лекарствами обеспечиваются инвалиды, дети-инвалиды, ветераны и участники ВОВ, пациенты с сахарным диабетом и многие другие.
Фармацевт за работой в одной из аптек города - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Рецепты на льготные лекарства за год получили более 700 тыс. жителей МО
Вчера, 18:11
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Здоровье - Общество
 
 
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