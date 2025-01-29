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В Красноярске появился первый туристический автобус для инвалидов - РИА Новости, 29.01.2025
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11:42 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/krasnojarsk-1996073943.html
В Красноярске появился первый туристический автобус для инвалидов
В Красноярске появился первый туристический автобус для инвалидов - РИА Новости, 29.01.2025
В Красноярске появился первый туристический автобус для инвалидов
Первый туристический автобус для инвалидов, который будет совершать междугородние рейсы, появился в Красноярске, сообщает агентство по туризму Красноярского... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T11:42:00+03:00
2025-01-29T11:42:00+03:00
красноярск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 29 янв - РИА Новости. Первый туристический автобус для инвалидов, который будет совершать междугородние рейсы, появился в Красноярске, сообщает агентство по туризму Красноярского края. По его данным, автобус отечественного производства изготовлен в Нижнем Новгороде и является единственным подобным в Сибирском федеральном округе. "Первый специализированный туристический автобус для людей с ограниченными возможностями здоровья появился в Красноярске. Уникальный для региона транспорт приобрел Туристский информационный центр края за счёт регионального бюджета для междугородних путешествий. Особенность заключается в том, что его можно адаптировать под разных пассажиров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в обычном режиме транспорт рассчитан на перевозку 25 человек. Специально для маломобильных граждан трансформируются сидения. Одновременно автобус может перевозить до четырех пассажиров, передвигающихся на коляске, при этом доступное количество мест стандартной рассадки – 11. Автомобиль оснащен необходимым оборудованием и устройствами для путешествий: специальными ремнями безопасности, электрическим подъемником, зарядными устройствами, аудиосистемой для проведения экскурсии, видеонаблюдением. Новый вид транспорта первыми опробовали представители социально ориентированных некоммерческих организаций, участники СВО. Группа с экскурсией посетила Национальный центр В.П. Астафьева. "Большое внимание в регионе уделяется доступности мест отдыха и туристических услуг для инвалидов... С помощью национального проекта "Туризм и гостеприимство" создается инфраструктура с учётом посещения людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря специализированному автобусу возможностей для социальных путешествий станет больше", – рассказала руководитель краевого агентства по туризму Елена Недбайло. Многофункциональный автобус сделает поездки доступнее и безопаснее. Автомобиль будет использоваться для проведения выездных экскурсий по территории края.
https://ria.ru/20250128/zhile-1995925068.html
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красноярск, красноярский край, нижний новгород
Красноярск, Красноярский край, Нижний Новгород
В Красноярске появился первый туристический автобус для инвалидов

В Красноярске появился первый междугородний туристический автобус для инвалидов

© Фото : Агентство по туризму Красноярского краяПервый туристический автобус для инвалидов в Красноярске
Первый туристический автобус для инвалидов в Красноярске - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : Агентство по туризму Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 29 янв - РИА Новости. Первый туристический автобус для инвалидов, который будет совершать междугородние рейсы, появился в Красноярске, сообщает агентство по туризму Красноярского края.
По его данным, автобус отечественного производства изготовлен в Нижнем Новгороде и является единственным подобным в Сибирском федеральном округе.
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"Первый специализированный туристический автобус для людей с ограниченными возможностями здоровья появился в Красноярске. Уникальный для региона транспорт приобрел Туристский информационный центр края за счёт регионального бюджета для междугородних путешествий. Особенность заключается в том, что его можно адаптировать под разных пассажиров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в обычном режиме транспорт рассчитан на перевозку 25 человек. Специально для маломобильных граждан трансформируются сидения. Одновременно автобус может перевозить до четырех пассажиров, передвигающихся на коляске, при этом доступное количество мест стандартной рассадки – 11.
Автомобиль оснащен необходимым оборудованием и устройствами для путешествий: специальными ремнями безопасности, электрическим подъемником, зарядными устройствами, аудиосистемой для проведения экскурсии, видеонаблюдением. Новый вид транспорта первыми опробовали представители социально ориентированных некоммерческих организаций, участники СВО. Группа с экскурсией посетила Национальный центр В.П. Астафьева.
"Большое внимание в регионе уделяется доступности мест отдыха и туристических услуг для инвалидов... С помощью национального проекта "Туризм и гостеприимство" создается инфраструктура с учётом посещения людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря специализированному автобусу возможностей для социальных путешествий станет больше", – рассказала руководитель краевого агентства по туризму Елена Недбайло.
Многофункциональный автобус сделает поездки доступнее и безопаснее. Автомобиль будет использоваться для проведения выездных экскурсий по территории края.
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