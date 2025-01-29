https://ria.ru/20250129/korpus-1996114010.html

Новый корпус геронтологического центра построили в Липецкой области

Новый корпус геронтологического центра построили в Липецкой области - РИА Новости, 29.01.2025

Новый корпус геронтологического центра построили в Липецкой области

Новый корпус открылся на территории геронтологического центра в селе Введенка Липецкой области, здание оснащено современными технологическими и информационными... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T14:46:00+03:00

2025-01-29T14:46:00+03:00

2025-01-29T14:46:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 29 янв – РИА Новости. Новый корпус открылся на территории геронтологического центра в селе Введенка Липецкой области, здание оснащено современными технологическими и информационными системами, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Это четвертый по счету корпус. Современные системы позволят пациентам центра получать медицинские услуги в комфортных условиях. Губернатор отметил, что строительство нового трехэтажного корпуса реализовано на средства федерального и регионального бюджетов, в рамках нацпроекта "Демография". Большая часть оборудования в нем - отечественного производства. "В новом корпусе уютно – как дома, только возможности, конечно, несравнимые. Здесь все по уму: для людей, которым особенно важно внимание и комфорт. Жить или проходить реабилитацию здесь смогут не только пожилые липчане, но и близкие ветеранов СВО", — прокомментировал Артамонов. По словам главы региона, комнаты для подопечных геронтологического центра оборудованы многофункциональными кроватями, в отделениях смонтирована рельсовая система для перемещения маломобильных пациентов, также закуплены аппараты для реабилитации после тяжелых травм и инсульта, физиотерапевтическое оборудование, тренажеры. Комфорт и безопасность пациентам центра обеспечит система "Умный дом", которая сможет включить свет, телевизор, кондиционер, открыть шторы, вызвать медработника. Как отметил Артамонов, в настоящее время в учреждении получают уход и проходят реабилитацию 150 человек. С открытием нового корпуса центр сможет принять 200 подопечных.

https://ria.ru/20241219/byudzhet-1990205415.html

https://ria.ru/20241219/artamonov-1990191513.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов