Рейтинг@Mail.ru
Новый корпус геронтологического центра построили в Липецкой области - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
14:46 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/korpus-1996114010.html
Новый корпус геронтологического центра построили в Липецкой области
Новый корпус геронтологического центра построили в Липецкой области - РИА Новости, 29.01.2025
Новый корпус геронтологического центра построили в Липецкой области
Новый корпус открылся на территории геронтологического центра в селе Введенка Липецкой области, здание оснащено современными технологическими и информационными... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T14:46:00+03:00
2025-01-29T14:46:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927815814_0:66:1600:966_1920x0_80_0_0_7955bc8f2b716abbf028974d976a4bcf.jpg
ЛИПЕЦК, 29 янв – РИА Новости. Новый корпус открылся на территории геронтологического центра в селе Введенка Липецкой области, здание оснащено современными технологическими и информационными системами, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Это четвертый по счету корпус. Современные системы позволят пациентам центра получать медицинские услуги в комфортных условиях. Губернатор отметил, что строительство нового трехэтажного корпуса реализовано на средства федерального и регионального бюджетов, в рамках нацпроекта "Демография". Большая часть оборудования в нем - отечественного производства. "В новом корпусе уютно – как дома, только возможности, конечно, несравнимые. Здесь все по уму: для людей, которым особенно важно внимание и комфорт. Жить или проходить реабилитацию здесь смогут не только пожилые липчане, но и близкие ветеранов СВО", — прокомментировал Артамонов. По словам главы региона, комнаты для подопечных геронтологического центра оборудованы многофункциональными кроватями, в отделениях смонтирована рельсовая система для перемещения маломобильных пациентов, также закуплены аппараты для реабилитации после тяжелых травм и инсульта, физиотерапевтическое оборудование, тренажеры. Комфорт и безопасность пациентам центра обеспечит система "Умный дом", которая сможет включить свет, телевизор, кондиционер, открыть шторы, вызвать медработника. Как отметил Артамонов, в настоящее время в учреждении получают уход и проходят реабилитацию 150 человек. С открытием нового корпуса центр сможет принять 200 подопечных.
https://ria.ru/20241219/byudzhet-1990205415.html
https://ria.ru/20241219/artamonov-1990191513.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927815814_125:0:1548:1067_1920x0_80_0_0_c435f8178a96e0f6a8eeb3e6337e4bd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Новый корпус геронтологического центра построили в Липецкой области

В Липецкой области открылся новый корпус геронтологического центра

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛИПЕЦК, 29 янв – РИА Новости. Новый корпус открылся на территории геронтологического центра в селе Введенка Липецкой области, здание оснащено современными технологическими и информационными системами, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Это четвертый по счету корпус. Современные системы позволят пациентам центра получать медицинские услуги в комфортных условиях.
Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
В бюджете Липецкой области заложены средства на индексацию соцвыплат
19 декабря 2024, 16:28
Губернатор отметил, что строительство нового трехэтажного корпуса реализовано на средства федерального и регионального бюджетов, в рамках нацпроекта "Демография". Большая часть оборудования в нем - отечественного производства.
"В новом корпусе уютно – как дома, только возможности, конечно, несравнимые. Здесь все по уму: для людей, которым особенно важно внимание и комфорт. Жить или проходить реабилитацию здесь смогут не только пожилые липчане, но и близкие ветеранов СВО", — прокомментировал Артамонов.
По словам главы региона, комнаты для подопечных геронтологического центра оборудованы многофункциональными кроватями, в отделениях смонтирована рельсовая система для перемещения маломобильных пациентов, также закуплены аппараты для реабилитации после тяжелых травм и инсульта, физиотерапевтическое оборудование, тренажеры.
Комфорт и безопасность пациентам центра обеспечит система "Умный дом", которая сможет включить свет, телевизор, кондиционер, открыть шторы, вызвать медработника.
Как отметил Артамонов, в настоящее время в учреждении получают уход и проходят реабилитацию 150 человек. С открытием нового корпуса центр сможет принять 200 подопечных.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
К 80-летию Победы в Липецкой области запланировали 600 мероприятий
19 декабря 2024, 15:52
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала