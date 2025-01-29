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Конгресс США вызвал мэров четырех городов для дачи показаний - РИА Новости, 29.01.2025
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01:19 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/kongress-1996020452.html
Конгресс США вызвал мэров четырех городов для дачи показаний
Конгресс США вызвал мэров четырех городов для дачи показаний - РИА Новости, 29.01.2025
Конгресс США вызвал мэров четырех городов для дачи показаний
Конгресс США вызвал мэров Нью-Йорка, Чикаго, Бостона и Денвера для дачи показаний в рамках расследования о действиях властей этих городов по предоставлению... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T01:19:00+03:00
2025-01-29T01:19:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Конгресс США вызвал мэров Нью-Йорка, Чикаго, Бостона и Денвера для дачи показаний в рамках расследования о действиях властей этих городов по предоставлению убежища иностранцам и об их отказе от сотрудничества с миграционным контролем, следует из опубликованного заявления комитета по надзору палаты представителей. "Бостон, Чикаго, Денвер и Нью-Йорк являются юрисдикциями-убежищами, которые отказываются в полной мере сотрудничать с федеральным иммиграционным контролем… Эти юрисдикции сами решают, какие законы они будут и не будут соблюдать ради защиты высылаемых иммигрантов, особенно преступников" - говорится в сообщении комитета. В рамках проводимого расследования комитет намерен провести слушания 11 февраля 2025 года и вызвал для дачи показаний всех четырех градоначальников, включая мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, Чикаго - Брэндона Джонсона, Бостона - Мишель Ву и Денвера - Майка Джонсона. В заявлении отмечается, что на сегодняшний день в США существует порядка 12 штатов, а также сотни городов и округов с особыми законами или политикой в области предоставления убежища иностранцам. "Юрисдикции-убежища с их ошибочной и обструкционистской политикой мешают сотрудникам федеральных правоохранительных органов осуществлять безопасные аресты и убирать опасных преступников из американских общин, что делает американцев менее защищенными", - отметил председатель комитета по надзору Джеймс Комер в своем комментарии в связи с вызовом мэров в конгресс. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что американские власти будут высылать из страны тех, кто остался в США после завершения срока действия визы. В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. Накануне иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) отчиталась о том, что за один день задержала 1179 человек, как минимум, более половины из них имеют уголовную судимость.
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в мире, сша, нью-йорк (город), чикаго, майк джонсон, дональд трамп, конгресс сша
В мире, США, Нью-Йорк (город), Чикаго, Майк Джонсон, Дональд Трамп, Конгресс США
Конгресс США вызвал мэров четырех городов для дачи показаний

Конгресс вызвал мэров Нью-Йорка, Чикаго, Бостона и Денвера для дачи показаний

© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанкЗдание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Эдуард Песов
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Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Конгресс США вызвал мэров Нью-Йорка, Чикаго, Бостона и Денвера для дачи показаний в рамках расследования о действиях властей этих городов по предоставлению убежища иностранцам и об их отказе от сотрудничества с миграционным контролем, следует из опубликованного заявления комитета по надзору палаты представителей.
"Бостон, Чикаго, Денвер и Нью-Йорк являются юрисдикциями-убежищами, которые отказываются в полной мере сотрудничать с федеральным иммиграционным контролем… Эти юрисдикции сами решают, какие законы они будут и не будут соблюдать ради защиты высылаемых иммигрантов, особенно преступников" - говорится в сообщении комитета.
Агент ФБР в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Минюст США задействует ФБР для борьбы с мигрантами
22 января, 17:56
В рамках проводимого расследования комитет намерен провести слушания 11 февраля 2025 года и вызвал для дачи показаний всех четырех градоначальников, включая мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, Чикаго - Брэндона Джонсона, Бостона - Мишель Ву и Денвера - Майка Джонсона.
В заявлении отмечается, что на сегодняшний день в США существует порядка 12 штатов, а также сотни городов и округов с особыми законами или политикой в области предоставления убежища иностранцам.
"Юрисдикции-убежища с их ошибочной и обструкционистской политикой мешают сотрудникам федеральных правоохранительных органов осуществлять безопасные аресты и убирать опасных преступников из американских общин, что делает американцев менее защищенными", - отметил председатель комитета по надзору Джеймс Комер в своем комментарии в связи с вызовом мэров в конгресс.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что американские власти будут высылать из страны тех, кто остался в США после завершения срока действия визы.
В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. Накануне иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) отчиталась о том, что за один день задержала 1179 человек, как минимум, более половины из них имеют уголовную судимость.
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