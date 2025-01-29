https://ria.ru/20250129/kongress-1996020452.html

Конгресс США вызвал мэров четырех городов для дачи показаний

Конгресс США вызвал мэров четырех городов для дачи показаний - РИА Новости, 29.01.2025

Конгресс США вызвал мэров четырех городов для дачи показаний

Конгресс США вызвал мэров Нью-Йорка, Чикаго, Бостона и Денвера для дачи показаний в рамках расследования о действиях властей этих городов по предоставлению... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T01:19:00+03:00

2025-01-29T01:19:00+03:00

2025-01-29T01:19:00+03:00

в мире

сша

нью-йорк (город)

чикаго

майк джонсон

дональд трамп

конгресс сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105349/56/1053495670_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_41da596e056b77c7ae30db72ae7ff242.jpg

ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Конгресс США вызвал мэров Нью-Йорка, Чикаго, Бостона и Денвера для дачи показаний в рамках расследования о действиях властей этих городов по предоставлению убежища иностранцам и об их отказе от сотрудничества с миграционным контролем, следует из опубликованного заявления комитета по надзору палаты представителей. "Бостон, Чикаго, Денвер и Нью-Йорк являются юрисдикциями-убежищами, которые отказываются в полной мере сотрудничать с федеральным иммиграционным контролем… Эти юрисдикции сами решают, какие законы они будут и не будут соблюдать ради защиты высылаемых иммигрантов, особенно преступников" - говорится в сообщении комитета. В рамках проводимого расследования комитет намерен провести слушания 11 февраля 2025 года и вызвал для дачи показаний всех четырех градоначальников, включая мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, Чикаго - Брэндона Джонсона, Бостона - Мишель Ву и Денвера - Майка Джонсона. В заявлении отмечается, что на сегодняшний день в США существует порядка 12 штатов, а также сотни городов и округов с особыми законами или политикой в области предоставления убежища иностранцам. "Юрисдикции-убежища с их ошибочной и обструкционистской политикой мешают сотрудникам федеральных правоохранительных органов осуществлять безопасные аресты и убирать опасных преступников из американских общин, что делает американцев менее защищенными", - отметил председатель комитета по надзору Джеймс Комер в своем комментарии в связи с вызовом мэров в конгресс. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что американские власти будут высылать из страны тех, кто остался в США после завершения срока действия визы. В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. Накануне иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) отчиталась о том, что за один день задержала 1179 человек, как минимум, более половины из них имеют уголовную судимость.

https://ria.ru/20250122/fbr-1995023425.html

https://ria.ru/20240408/ssha-1938519853.html

сша

нью-йорк (город)

чикаго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, нью-йорк (город), чикаго, майк джонсон, дональд трамп, конгресс сша