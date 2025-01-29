https://ria.ru/20250129/kndr-1996027172.html

Ким Чен Ын призвал укрепить ядерный щит

Ким Чен Ын призвал укрепить ядерный щит - РИА Новости, 29.01.2025

Ким Чен Ын призвал укрепить ядерный щит

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал укрепить ядерный щит страны из-за нестабильной обстановки в мире, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T03:31:00+03:00

2025-01-29T03:31:00+03:00

2025-01-29T03:32:00+03:00

в мире

ким чен ын

кндр (северная корея)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570665600_0:483:2780:2047_1920x0_80_0_0_32bbc28d73f27811d8873a956ce4ea90.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал укрепить ядерный щит страны из-за нестабильной обстановки в мире, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). По данным ЦТАК, Ким Чен Ын посетил базу производства ядерных материалов и НИИ ядерного оружия. "Продолжал Ким Чен Ын: обстановка безопасности в КНДР - самая нестабильная в мире, она обречена на длительное противоборство с самыми злобными враждебными силами. Мы обязаны отвечать не только за сегодня, но и за будущее этой страны. Следовательно, встает необходимый и неизбежный вопрос о непрерывном укреплении ядерного щита", - говорится в сообщении. Отмечается, что 2025 год станет для КНДР ключевым в вопросе укрепления ядерного потенциала страны. "Нынешний год послужит ключевым в том смысле, что он станет важным поворотным пунктом на пути претворения в жизнь линии нашей партии и нашего правительства на укрепление ядерных вооруженных сил, а точнее - мы завершим выполнение важных задач пятилетки и перейдем на стадию осуществления следующих задач", - следует из сообщения ЦТАК. Кроме того, согласно ЦТАК, Ким Чен Ын назвал "основной миссией" и твердой военно-политической позицией КНДР беспредельное повышение готовности страны к ядерному противоборству.

https://ria.ru/20250126/raketa-1995505698.html

https://ria.ru/20250121/tramp-1994730045.html

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ким чен ын, кндр (северная корея)