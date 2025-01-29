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Ким Чен Ын призвал укрепить ядерный щит - РИА Новости, 29.01.2025
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03:31 29.01.2025 (обновлено: 03:32 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/kndr-1996027172.html
Ким Чен Ын призвал укрепить ядерный щит
Ким Чен Ын призвал укрепить ядерный щит - РИА Новости, 29.01.2025
Ким Чен Ын призвал укрепить ядерный щит
Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал укрепить ядерный щит страны из-за нестабильной обстановки в мире, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T03:31:00+03:00
2025-01-29T03:32:00+03:00
в мире
ким чен ын
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал укрепить ядерный щит страны из-за нестабильной обстановки в мире, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). По данным ЦТАК, Ким Чен Ын посетил базу производства ядерных материалов и НИИ ядерного оружия. "Продолжал Ким Чен Ын: обстановка безопасности в КНДР - самая нестабильная в мире, она обречена на длительное противоборство с самыми злобными враждебными силами. Мы обязаны отвечать не только за сегодня, но и за будущее этой страны. Следовательно, встает необходимый и неизбежный вопрос о непрерывном укреплении ядерного щита", - говорится в сообщении. Отмечается, что 2025 год станет для КНДР ключевым в вопросе укрепления ядерного потенциала страны. "Нынешний год послужит ключевым в том смысле, что он станет важным поворотным пунктом на пути претворения в жизнь линии нашей партии и нашего правительства на укрепление ядерных вооруженных сил, а точнее - мы завершим выполнение важных задач пятилетки и перейдем на стадию осуществления следующих задач", - следует из сообщения ЦТАК. Кроме того, согласно ЦТАК, Ким Чен Ын назвал "основной миссией" и твердой военно-политической позицией КНДР беспредельное повышение готовности страны к ядерному противоборству.
https://ria.ru/20250126/raketa-1995505698.html
https://ria.ru/20250121/tramp-1994730045.html
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в мире, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
Ким Чен Ын призвал укрепить ядерный щит

ЦТАК: лидер КНДР Ким Чен Ын призвал укрепить ядерный щит страны

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПредседатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал укрепить ядерный щит страны из-за нестабильной обстановки в мире, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
По данным ЦТАК, Ким Чен Ын посетил базу производства ядерных материалов и НИИ ядерного оружия.
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"Продолжал Ким Чен Ын: обстановка безопасности в КНДР - самая нестабильная в мире, она обречена на длительное противоборство с самыми злобными враждебными силами. Мы обязаны отвечать не только за сегодня, но и за будущее этой страны. Следовательно, встает необходимый и неизбежный вопрос о непрерывном укреплении ядерного щита", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 2025 год станет для КНДР ключевым в вопросе укрепления ядерного потенциала страны.
"Нынешний год послужит ключевым в том смысле, что он станет важным поворотным пунктом на пути претворения в жизнь линии нашей партии и нашего правительства на укрепление ядерных вооруженных сил, а точнее - мы завершим выполнение важных задач пятилетки и перейдем на стадию осуществления следующих задач", - следует из сообщения ЦТАК.
Кроме того, согласно ЦТАК, Ким Чен Ын назвал "основной миссией" и твердой военно-политической позицией КНДР беспредельное повышение готовности страны к ядерному противоборству.
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