https://ria.ru/20250129/khamas-1996196017.html

ХАМАС освободит троих израильских заложников

ХАМАС освободит троих израильских заложников - РИА Новости, 29.01.2025

ХАМАС освободит троих израильских заложников

"Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что освободят в четверг еще троих заложников, включая Арбель Йехуд. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T19:15:00+03:00

2025-01-29T19:15:00+03:00

2025-01-29T20:26:00+03:00

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КАИР, 29 янв — РИА Новости. "Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что освободят в четверг еще троих заложников, включая Арбель Йехуд."В рамках соглашения по обмену пленными "Бригады "Аль-Кассам" решили освободить в четверг, 30 января, следующих сионистских пленных: Арбель Йехуд, Агам Бергер и Гади Мозес", — говорится в заявлении.Стороны конфликта в секторе Газа — Израиль и ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января, первый этап перемирия продлится 42 дня.Он предполагает:На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.В минувшую субботу ХАМАС передало Тель-Авиву вторую группу заложников. В обмен на освобождение четырех израильских девушек-военнослужащих из тюрем выпустили 200 палестинских заключенных, в том числе отбывавших пожизненные сроки за терроризм.

https://ria.ru/20250129/bapor-1996167477.html

https://ria.ru/20250127/hamas-1995719235.html

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в мире, израиль, катар, египет, биньямин нетаньяху, хамас, палестина, сектор газа