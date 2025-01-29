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ХАМАС освободит троих израильских заложников
ХАМАС освободит троих израильских заложников - РИА Новости, 29.01.2025
ХАМАС освободит троих израильских заложников
"Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что освободят в четверг еще троих заложников, включая Арбель Йехуд. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T19:15:00+03:00
2025-01-29T19:15:00+03:00
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КАИР, 29 янв — РИА Новости. "Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что освободят в четверг еще троих заложников, включая Арбель Йехуд."В рамках соглашения по обмену пленными "Бригады "Аль-Кассам" решили освободить в четверг, 30 января, следующих сионистских пленных: Арбель Йехуд, Агам Бергер и Гади Мозес", — говорится в заявлении.Стороны конфликта в секторе Газа — Израиль и ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января, первый этап перемирия продлится 42 дня.Он предполагает:На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.В минувшую субботу ХАМАС передало Тель-Авиву вторую группу заложников. В обмен на освобождение четырех израильских девушек-военнослужащих из тюрем выпустили 200 палестинских заключенных, в том числе отбывавших пожизненные сроки за терроризм.
https://ria.ru/20250129/bapor-1996167477.html
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в мире, израиль, катар, египет, биньямин нетаньяху, хамас, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Катар, Египет, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Палестина, Сектор Газа
ХАМАС освободит троих израильских заложников
ХАМАС освободит троих израильских заложников, включая военнослужащую Йехуд
КАИР, 29 янв — РИА Новости. "Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что освободят в четверг еще троих заложников, включая Арбель Йехуд.
"В рамках соглашения по обмену пленными "Бригады "Аль-Кассам" решили освободить в четверг, 30 января, следующих сионистских пленных: Арбель Йехуд, Агам Бергер и Гади Мозес", — говорится в заявлении.
Стороны конфликта в секторе Газа — Израиль
и ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта
и США договорились о прекращении огня с 19 января, первый этап перемирия продлится 42 дня.
- освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных;
- отход военных ЦАХАЛ к границам сектора Газа, при этом они пока останутся в их пределах;
- поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 фур с топливом;
- палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.
В минувшую субботу ХАМАС передало Тель-Авиву вторую группу заложников. В обмен на освобождение четырех израильских девушек-военнослужащих из тюрем выпустили 200 палестинских заключенных, в том числе отбывавших пожизненные сроки за терроризм.