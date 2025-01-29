https://ria.ru/20250129/jugra-1996061381.html
В Сургутском районе Югры выросло число предпринимателей
В Сургутском районе Югры выросло число предпринимателей - РИА Новости, 29.01.2025
В Сургутском районе Югры выросло число предпринимателей
Количество предпринимателей, работающих в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, за год увеличилось на треть, сообщил глава муниципалитета... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T10:42:00+03:00
2025-01-29T10:42:00+03:00
2025-01-29T11:10:00+03:00
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Количество предпринимателей, работающих в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, за год увеличилось на треть, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "В Сургутском районе в 2024 году почти на треть увеличилось количество предпринимателей. По итогам прошлого года число субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом самозанятых составило 12 206 субъектов, в 2023 году их было 9594. Годовая динамика без самозанятых составила 9,2%, что в четыре раза выше среднего значения по Югре. По отношению к 2023 году прирост занятых в сфере МСП составил 20,3%", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он добавил, что поступления в районный бюджет только от специальных режимов налогообложения выросли с 236,5 миллиона рублей в 2023 году до 344,7 миллиона в 2024 году, то есть на 45,8 %. Сургутский район восемь лет является лидером инвестиционного рейтинга Югры и считается территорией, благоприятной для развития малого и среднего бизнеса. За эти годы число субъектов МСП с учетом самозанятых увеличилось в девять раз. Ежегодные налоговые поступления в бюджет района, по данным властей, увеличились в четыре раза, в денежном выражении это более 3,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250127/yugra-1995752027.html
https://ria.ru/20250117/yugra-1994181931.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сургутский район
Сургутский район, Ханты-Мансийский Автономный Округ
В Сургутском районе Югры выросло число предпринимателей
В Сургутском районе Югры число предпринимателей за год увеличилось на треть
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Количество предпринимателей, работающих в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, за год увеличилось на треть, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"В Сургутском районе в 2024 году почти на треть увеличилось количество предпринимателей. По итогам прошлого года число субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом самозанятых составило 12 206 субъектов, в 2023 году их было 9594. Годовая динамика без самозанятых составила 9,2%, что в четыре раза выше среднего значения по Югре. По отношению к 2023 году прирост занятых в сфере МСП составил 20,3%", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Он добавил, что поступления в районный бюджет только от специальных режимов налогообложения выросли с 236,5 миллиона рублей в 2023 году до 344,7 миллиона в 2024 году, то есть на 45,8 %.
Сургутский район восемь лет является лидером инвестиционного рейтинга Югры и считается территорией, благоприятной для развития малого и среднего бизнеса. За эти годы число субъектов МСП с учетом самозанятых увеличилось в девять раз. Ежегодные налоговые поступления в бюджет района, по данным властей, увеличились в четыре раза, в денежном выражении это более 3,5 миллиарда рублей.