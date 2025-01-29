Рейтинг@Mail.ru
Израиль освободит 110 палестинских заключенных - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/izrail-1996198267.html
Израиль освободит 110 палестинских заключенных
Израиль освободит 110 палестинских заключенных - РИА Новости, 29.01.2025
Израиль освободит 110 палестинских заключенных
Израиль освободит в четверг 110 палестинских заключенных, включая 30 несовершеннолетних, заявил офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T19:39:00+03:00
2025-01-29T19:39:00+03:00
в мире
израиль
хамас
палестина
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_0:11:1023:586_1920x0_80_0_0_f9052d61b8b3c441c2dbf198270320cf.jpg
КАИР, 29 янв - РИА Новости. Израиль освободит в четверг 110 палестинских заключенных, включая 30 несовершеннолетних, заявил офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС. "Завтра, в четверг, в рамках первого этапа сделки по обмену будут освобождены 32 пленных, приговоренных к пожизненному заключению, 48 с большими сроками и 30 детей", - говорится в заявлении офиса. Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что освободят в четверг еще троих израильских заложников, включая Арбель Йехуд.
https://ria.ru/20250129/khamas-1996196017.html
израиль
палестина
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_34:0:943:682_1920x0_80_0_0_c905d8323b10f99ebec17aa2b764f91e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Палестина, Сектор Газа
Израиль освободит 110 палестинских заключенных

Израиль освободит 110 палестинских заключенных, включая 30 несовершеннолетних

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный в секторе Газа
Израильский военный в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 29 янв - РИА Новости. Израиль освободит в четверг 110 палестинских заключенных, включая 30 несовершеннолетних, заявил офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС.
"Завтра, в четверг, в рамках первого этапа сделки по обмену будут освобождены 32 пленных, приговоренных к пожизненному заключению, 48 с большими сроками и 30 детей", - говорится в заявлении офиса.
Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что освободят в четверг еще троих израильских заложников, включая Арбель Йехуд.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
ХАМАС освободит троих израильских заложников
Вчера, 19:15
 
В миреИзраильХАМАСПалестинаСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала