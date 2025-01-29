https://ria.ru/20250129/izrail-1996198267.html

Израиль освободит 110 палестинских заключенных

Израиль освободит 110 палестинских заключенных - РИА Новости, 29.01.2025

Израиль освободит 110 палестинских заключенных

Израиль освободит в четверг 110 палестинских заключенных, включая 30 несовершеннолетних, заявил офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T19:39:00+03:00

2025-01-29T19:39:00+03:00

2025-01-29T19:39:00+03:00

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КАИР, 29 янв - РИА Новости. Израиль освободит в четверг 110 палестинских заключенных, включая 30 несовершеннолетних, заявил офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС. "Завтра, в четверг, в рамках первого этапа сделки по обмену будут освобождены 32 пленных, приговоренных к пожизненному заключению, 48 с большими сроками и 30 детей", - говорится в заявлении офиса. Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что освободят в четверг еще троих израильских заложников, включая Арбель Йехуд.

https://ria.ru/20250129/khamas-1996196017.html

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в мире, израиль, хамас, палестина, сектор газа