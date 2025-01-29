https://ria.ru/20250129/izrail-1996198267.html
Израиль освободит 110 палестинских заключенных
Израиль освободит 110 палестинских заключенных - РИА Новости, 29.01.2025
Израиль освободит 110 палестинских заключенных
Израиль освободит в четверг 110 палестинских заключенных, включая 30 несовершеннолетних, заявил офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T19:39:00+03:00
2025-01-29T19:39:00+03:00
2025-01-29T19:39:00+03:00
в мире
израиль
хамас
палестина
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_0:11:1023:586_1920x0_80_0_0_f9052d61b8b3c441c2dbf198270320cf.jpg
КАИР, 29 янв - РИА Новости. Израиль освободит в четверг 110 палестинских заключенных, включая 30 несовершеннолетних, заявил офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС. "Завтра, в четверг, в рамках первого этапа сделки по обмену будут освобождены 32 пленных, приговоренных к пожизненному заключению, 48 с большими сроками и 30 детей", - говорится в заявлении офиса. Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что освободят в четверг еще троих израильских заложников, включая Арбель Йехуд.
https://ria.ru/20250129/khamas-1996196017.html
израиль
палестина
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_34:0:943:682_1920x0_80_0_0_c905d8323b10f99ebec17aa2b764f91e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Палестина, Сектор Газа
Израиль освободит 110 палестинских заключенных
Израиль освободит 110 палестинских заключенных, включая 30 несовершеннолетних