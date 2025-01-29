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Грузия резко нарастила покупки нефти и газа из России - РИА Новости, 29.01.2025
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03:05 29.01.2025 (обновлено: 03:13 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/gruzija-1996025521.html
Грузия резко нарастила покупки нефти и газа из России
Грузия резко нарастила покупки нефти и газа из России - РИА Новости, 29.01.2025
Грузия резко нарастила покупки нефти и газа из России
Грузия в прошлом году нарастила покупки газа из России до рекордных с 2009 года показателей, а нефти — до максимальных с 2017 года, выяснило РИА Новости, изучив РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T03:05:00+03:00
2025-01-29T03:13:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Грузия в прошлом году нарастила покупки газа из России до рекордных с 2009 года показателей, а нефти — до максимальных с 2017 года, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской статслужбы.Покупки российского голубого топлива за весь 2024 год составили 180,9 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 38 процентов. При этом такой показатель стал максимальным с 2009 года (более ранние данные не представлены).Больше всего Тбилиси приобретал у Москвы природный газ, идущий по трубопроводу, — на 145,7 миллиона долларов в 2024 году, а в декабре его импортировали на 37,2 миллиона долларов. Общие же объемы закупок этого топлива из-за рубежа в декабре составили 40,7 миллиона долларов, что в 2,2 раза больше, чем месяцем ранее, и в 1,8 раза больше, чем год назад.Кроме того, Грузия за прошлый год нарастила импорт российской нефти — почти на две трети, до 5,8 миллиона долларов, максимальных с 2017 года. В декабре там закупили этот вид топлива на три миллиона долларов, что в 2,6 раза больше ноябрьских результатов. Данные за последний месяц 2023 года не приводятся.При этом в 2024 году Грузия уменьшила импорт из России нефтепродуктов — на шесть процентов, до 519,5 миллиона долларов. Вместе с тем в декабре покупки составили 47,7 миллиона долларов, увеличившись с ноября в 1,4 раза, а с декабря 2023 года — в 1,2 раза. Среди других видов минерального топлива в 2024 году в Грузии были востребованы: кокс и полукокс из каменного угля, их закуплено было на 42,1 миллиона долларов, каменный уголь — на 12,4 миллиона, а также нефтяные кокс и битум и иные остатки от переработки нефти — 11,6 миллиона.
https://ria.ru/20250128/gruziya-1995817460.html
https://ria.ru/20250108/gruziya-1992831195.html
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экономика, грузия, тбилиси, москва
Экономика, Грузия, Тбилиси, Москва
Грузия резко нарастила покупки нефти и газа из России

Грузия в 2024 году нарастила покупки газа у России до многолетних максимумов

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкТбилиси
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Грузия в прошлом году нарастила покупки газа из России до рекордных с 2009 года показателей, а нефти — до максимальных с 2017 года, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской статслужбы.
Покупки российского голубого топлива за весь 2024 год составили 180,9 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 38 процентов. При этом такой показатель стал максимальным с 2009 года (более ранние данные не представлены).
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Больше всего Тбилиси приобретал у Москвы природный газ, идущий по трубопроводу, — на 145,7 миллиона долларов в 2024 году, а в декабре его импортировали на 37,2 миллиона долларов. Общие же объемы закупок этого топлива из-за рубежа в декабре составили 40,7 миллиона долларов, что в 2,2 раза больше, чем месяцем ранее, и в 1,8 раза больше, чем год назад.
Кроме того, Грузия за прошлый год нарастила импорт российской нефти — почти на две трети, до 5,8 миллиона долларов, максимальных с 2017 года. В декабре там закупили этот вид топлива на три миллиона долларов, что в 2,6 раза больше ноябрьских результатов. Данные за последний месяц 2023 года не приводятся.
При этом в 2024 году Грузия уменьшила импорт из России нефтепродуктов — на шесть процентов, до 519,5 миллиона долларов. Вместе с тем в декабре покупки составили 47,7 миллиона долларов, увеличившись с ноября в 1,4 раза, а с декабря 2023 года — в 1,2 раза.
Среди других видов минерального топлива в 2024 году в Грузии были востребованы: кокс и полукокс из каменного угля, их закуплено было на 42,1 миллиона долларов, каменный уголь — на 12,4 миллиона, а также нефтяные кокс и битум и иные остатки от переработки нефти — 11,6 миллиона.
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